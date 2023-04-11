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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

في النكش مقولكش.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة

دينا أم لبانة
دينا أم لبانة

دينا محمد والشهيرة بـ دينا «أم لبانة».. فتاة التيك توك التي سقطت بعد أيام  من القبض على بلوجر الأزياء الشهيرة سلمى الشيمي، بتهمة التحريض على الفسق والفجور وإساءة استخدام مواقع التواصل الإجتماعي، وإذاعة مقاطع فيديو لا تتناسب مع قيم المجتمع المصري.

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تفاصيل ضبط فتاة التيك توك دينا أم لبانة

باشرت النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة ضبط فتاة التيك توك دينا محمد الشهيرة بـ «أم لبانة» عبر منصة التيك توك، وقررت حبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات لإتهامها بالتحريض على الفسق والفجور وإذاعة مقاطع مصورة لا تتناسب مع قيم وتقاليد المتجمع.

وطلبت النيابة العامة في الجيزة، تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة وأمرت بالتحفظ على مقاطع فيديو عثر عليها على هاتف المتهمة المحمول،كما تم التحفظ على معدات وأدوات تصوير خاصة بها.

حساب دينا ام لبانة

التحريات: أم لبانة روجت لـ مقاطع فيديو خادشة

سقوط فتاة التيك توك دينا محمد الشهيرة بـ «أم لبانة» جاء عقب رصد الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فتاة، لقيامها بتصوير وبث محتوى خادش للحياء وذلك عبر الحساب الشخصي الخاص بها على منصة التواصل الإجتماعي تيك توك.

ورصدت الإدارة العامة لمباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة بوزارة الداخلية، فتاة عبر أحد حسابات منصة التيك توك، تبث مقاطع فيديو خادشة للحياء وتحرض على الفسق والفجور وإذاعة محتوى لا يتناسب مع قيم المجتمع المصري.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لمباحث الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام المتهمة دينا محمد بالترويج لمقاطع فيديو خارجة لتحقيق نسب مشاهدات عالية تدر لها أموالأً عديدة.

دينا أم لبانة

التحريات: بثت محتوى خادش مقابل 400 دولار أسبوعيا

وتبين من تحريات الإدارة العامة لمباحث الآداب، قيام المتهمة دينا محمد الشهيرة بـ «دينا أم لبانة» بتحقيق نسب مشاهدة وأرباح وصلت لقرابة 400 دولار إسبوعياً، وذلك إثر نشرها مقاطع الفيديوهات الجنسية والخارجة على منصة التيك توك.

دينا أم لبانة

وشرحت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة، أن المتهمة دينا محمد الشهيرة بـ أم لبانة، قامت بنشر مقاطع فيديو في حسابها الخاص بها على التيك توك، مقابل تحقيق نسب مشاهدة وأرباح عالية، والتحصل عليها عن طريق فودافون كاش، وأصدرت النيابة ضبط وإحضار للمتهمة وتم تحديد مكانها بمنطقة المنيب في الجيزة.

وعقب تقنين الإجراءات، استهدفت مأمورية مكان المتهمة وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على المتهم دينا محمد الشهيرة بـ دينا أم لبانة، وذلك إثر إتهامها بنشر مقاطع خادشة للحياء والتحريض على الفسق والفجور.

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