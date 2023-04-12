بعد فوزه بجائزة المبدع الصغير.. يحيى محمد: أهدي الفوز لأهلي وأساتذتي بالمدرسة|خاص

أعرب يحيى محمد عبد الرؤوف، الفائز بـ جائزة الدولة للمبدع الصغير بدورتها الحالية، عن سعادته بالفوز بالجائزة التي ترعاها السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية.

وأكد يحيى محمد في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد: «سعيد جدا بمشاركتي في جائزة الدولة وسعيد أكثر بفوزي، وجميع المشاركين كانوا على مستوى الجائزة واستفدت كثيرا من وجودي بالوسط الثقافي في محافظتي بورسعيد وأهدي الفوز لأهلي وأساتذتي بالمدرسة».

دافع



وأضاف يحيى محمد: «الفوز بالنسبة لي دافع لأن أكمل مشواري، واكون قد المسئولية والفترة القادمة سأقرا وأتعلم وأكتب قصائد أكثر حتى أصدر ديواني الشعري الأول».



وكانت قد أعلنت الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، ‏أسماء ‏الفائزين بالدورة ‏الثالثة ‏لجائزة ‏الدولة ‏للمبدع ‏الصغير ‏لعام 2023‏، ‏والتي ‏تُقام ‏برعاية ‏السيدة ‏انتصار ‏السيسي، حرم ‏فخامة ‏رئيس ‏الجمهورية، ‏والتي ‏يُنظمها ‏المجلس ‏الأعلى ‏للثقافة، ‏بأمانة الدكتور ‏هشام ‏عزمي، ‏وذلك ‏خلال وقائع المؤتمر ‏الصحفي الذي أقيم بقاعة المؤتمرات ‏بحضور أعضاء اللجنة العليا للجائزة.‏