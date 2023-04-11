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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عروض فنية وأراجوز وورش للمرأة والأطفال في ليالي رمضان بروض الفرج

ليالي رمضان
ليالي رمضان

تواصلت فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي تقيمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، بقصر ثقافة روض الفرج في الفترة من ١٢ حتى ٢١ رمضان، ضمن فعاليات البرنامج المركزي لوزارة الثقافة.

واستضاف القصر،، عرض الأراجوز المصري، وعرض فني لفرقة كورال مركز الجيزة الثقافي تدريب المايسترو صلاح مصطفى وتضمن فقرات: "كل ما أقول التوبة، بكره وبعده، مابيسألش علي أبدا، يا حبيب الروح، ميدلي لأغاني الفلكلور، الليلة الكبيرة"، أعقبه عرض فني لفرقة قصر ثقافة روض الفرج للموسيقى العربية وقدمت فقرات: "هلت ليالي، رمضان جانا، بيت العز، أم النبي، القلب يعشق، مغرم صبابه، مسا النور والهنا، أنا قلبي إليك ميال، يا ساعة"، والفرقة بقيادة د. عادل مصطفى.

واستمرت فعاليات معرض الحرف الفنية واليدوية والتراثية في مجال "التطريز السيناوي، الخزف والفخار، فن الديكوباج، والأرابيسك، ورق البردي، الزجاج المعشق، الخط العربي، جريد النخيل، خوص بامبو، أركت، السجاد، الكليم، الخرز، الحصي، الطرق على النحاس، الخيامية.

وتم تنفيذ عدد من الورش الحرفية، حيث نفذت إدارة ثقافة المرأة ورش "الخيامية، مكرمية، حلي وإكسسوارات"، وثقافة الشباب والعمال ورش "ديكوباج، وحلي وإكسسوار"، والقصور المتخصصة ورش "السجاد اليدوي، بجانب ورشة الحصير، ورشة الخزف والفخار"، بينما نفذت ثقافة القرية ورش "تشكيل بالورق، الخرز، ورشة مكرمية".

وبالإضافة إلى الورش الفنية للطفل وتضمنت ورش "حظاظات بالخرز الخشب، عمل لوحة موزايك بالفوم جليتر، ورشة تصنيع أكياس هدايا من الخيش والخيط الصوف، رسم على الوجه، عمل كتاب بعنوان "اصحى يا نايم" عن المهن الرمضانية مثل المسحراتي، صانع الخيامية، حلويات الشرقية، راقص التنورة، وبائع المشروبات العرقسوس، بجانب ورشة إعادة تدوير باستخدام زجاجات بلاستيك قديمة وأعواد الخشب الملون وأعواد الجليتر لعمل فازات ووحدات إضاءة، ورشة كادر لحديقة بأسلوب رسوم متحركة بمناسبة أعياد الربيع باستخدام الصلصال، ورشة كروت معايدة" ونفذت الورش من خلال الإدارة العامة لثقافة الطفل، قصر ثقافة الطفل بجاردن سيتي، أتوبيس الفن الجميل.

وتنظم الفعاليات بإشراف الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة د. حنان موسى، بالتعاون مع الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وإقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، ويشرف على تنفيذها أحمد يسري مدير عام ثقافة الشباب والعمال.

فعاليات ليالي رمضان الثقافية الهيئة العامة لقصور الثقافة المخرج هشام عطوة قصر ثقافة روض الفرج عرض فني لفرقة كورال

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