فوائد خارقة.. ماذا يفعل مشروب الخروب لجسمك على السحور



قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، كنز صحى من مشروبات الرمضانيه المفيدة و هى الخروب.

فوائد عصير الخروب على مائدة الإفطار والسحور فى رمضان:

1- الخروب غنى بالألياف:

محتواه العالى من الألياف يساعد فى الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، كما أنه يمنع الإمساك عن طريق زيادة حركة الأمعاء، بجانبخفض مستويات الكوليسترول الضار والتحكم بنسبة السكر فى الدم.





2- الخروب يحتوى على الكالسيوم :

يساعد محتوى الكالسيوم المتواجد فى الخروب فى الحفاظ على صحة العظام، كما أن هذا المعدن مفيد لصحة القلب والأعصاب والعضلات،وعدم احتوائه على الأكسالات مهم حيث إنها تمنع امتصاص الجسم للكالسيوم وتزيد من تكوين حصوات الكلى.





3- خالى من الجلوتين:

وهو البروتين الموجود فى القمح، حيث يسبب هذا البروتين العديد من المشاكل الهضمية لدى بعض الأشخاص، لذلك يعتبر الخروب مشروبامثاليا لتحسين عملية الهضم بعد الإفطار فى رمضان.





4- يحارب السموم:

يساعد الخروب فى طرد السموم من الجسم وتنشيط الدورة الدموية ومد الجسم بالطاقة والحيوية خاصة أثناء الصيام.





5- تنشيط الكلى:

تناول عصير الخروب فى رمضان يساعد فى تنشيط عمل الكلى والحد من تأثر عملها بسبب قلة نسبة السوائل فى الجسم أثناء الصيام.