عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

فوائد خارقة.. ماذا يفعل مشروب الخروب لجسمك على السحور

صدى البلد


قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية ، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ، كنز صحى من مشروبات الرمضانيه المفيدة و هى الخروب. 

 

فوائد عصير الخروب على مائدة الإفطار والسحور فى رمضان:

 

1- الخروب غنى بالألياف:

 

محتواه العالى من الألياف يساعد فى الشعور بالشبع والامتلاء لفترة طويلة، كما أنه يمنع الإمساك عن طريق زيادة حركة الأمعاء، بجانبخفض مستويات الكوليسترول الضار والتحكم بنسبة السكر فى الدم.


 

2- الخروب يحتوى على الكالسيوم :

 

يساعد محتوى الكالسيوم المتواجد فى الخروب فى الحفاظ على صحة العظام، كما أن هذا المعدن مفيد لصحة القلب والأعصاب والعضلات،وعدم احتوائه على الأكسالات مهم حيث إنها تمنع امتصاص الجسم للكالسيوم وتزيد من تكوين حصوات الكلى.


 

3- خالى من الجلوتين:

 

وهو البروتين الموجود فى القمح، حيث يسبب هذا البروتين العديد من المشاكل الهضمية لدى بعض الأشخاص، لذلك يعتبر الخروب مشروبامثاليا لتحسين عملية الهضم بعد الإفطار فى رمضان.


 

4-  يحارب السموم:

 

يساعد الخروب فى طرد السموم من الجسم وتنشيط الدورة الدموية ومد الجسم بالطاقة والحيوية خاصة أثناء الصيام.


 

5- تنشيط الكلى:

 

تناول عصير الخروب فى رمضان يساعد فى تنشيط عمل الكلى والحد من تأثر عملها بسبب قلة نسبة السوائل فى الجسم أثناء الصيام.

مشروب الخروب خروب الخروب على السخور الخروب على السحور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل المطر من علامات ليلة القدر.. ماذا قال العلماء

صدمة.. قرار مفاجئ من إدارة الأهلي تجاه أحمد عبدالقادر

السوق السوداء تنهار.. والدولار يتراجع أمام الجنيه|تفاصيل

عضة كلب أم خطأ طبي.. تفاصيل مثيرة تكشفها النيابة بشأن وفاة مدير بنك

مشهد من النهاية.. تفاصيل غير متوقعة في الحلقة الأخيرة من جعفر العمدة

مهيب عبد الهادي: عرض رسمي من سيسكا موسكو لضم نجم الأهلي

هتموت في الحال| تحذير عاجل من الأرصاد لهؤلاء المواطنين

ميدو يفجر مفاجأة بشأن غرامة كهربا: لن يتم إيقافه والمهلة لم تبدأ

موضوعات متعلقة

وداد جعفر العمدة.. جوري بكر تصدم الجمهور بتسريب صور لها قبل الشهرة

رقم خرافى.. البلوجر هادية غالب تثير الغضب على السوشيال ميديا |بسب البوركيني

كيف تفرق بين الطحينة الأصلية والمغشوشة.. وطريقة سهلة لتحضيرها في المنزل

عادات خاطئة لشرب القهوة فى شهر رمضان يجب تجنبها

طريقة عمل البسبوسة المصرية

ابن طليقها بعت لابنتها صور مش لطيفة..5 إطلالات لـ رانيا يوسف تثير الجدل

تناول حبة واحدة من القراصيا على الإفطار.. النتيجة ستدهشك

بسبب البنطلون.. 5 صور لـ وداد جعفر العمدة تضعها في مأزق

ترشيحاتنا

ترامب يفجّر مفاجأة بشأن المسئول عن تفجيرات نورد ستريم

مكافأة بالملايين لمن يدلي عليه.. واشنطن تبحث عن إرهابي دولي في سوريا

وزير النقل: منهجية جديدة لانتقاء العنصر البشري المقرر انضمامه لقطاع السكك الحديدية

حتى لو أدين.. ترامب يتعهد بعدم الانسحاب من سباق انتخابات 2024

ميدو: مدرب الزمالك الجديد مقاتل والفريق لديه 3 أهداف هذا الموسم

تحركت مجددا.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فوائد خارقة.. ماذا يفعل مشروب الخروب لجسمك على السحور

3 مصائب.. محمد عبد المنعم: أمي كانت في الكعبة ودعتلي أخدت طرد

ضبط «تيك توكر» مصرية شهيرة تبث مقاطع فيديو خادشة.. من هي؟

خبير تغذية يكشف عن حالات لا يصلح لها تناول العرقسوس

فيديو

اختفاء مليار شخص في هذا الموعد | تفاصيل دراسة صادمة .. شاهد

والدة كارم وشوقي فتح الله في جعفر العمدة.. سبب تغير ملامح مديحة البكري

إلغاء مائدة الإفطار الثانية في المطرية | اعرف السبب الحقيقي ..شاهد

مقاطع خادشة.. تفاصيل القبض على فتاة التيك توك دينا أم لبانة |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

د.هادي التونسي

د. هادي التونسي يكتب: ميلان.. حكاية خارج روتين الحياة

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: إحساسنا بالذات والهوية الاجتماعية

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: حقيقة الإشهار

اﻟﻤﺰﻳﺪ