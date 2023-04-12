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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

هل كانت دموع الفرحة.. ترامب يدعي بكاء موظفي محكمة مانهاتن

ترامب في المحكمة
ترامب في المحكمة

تعرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب للسخرية، بعد إدعائه أن "الناس كانوا يبكون بالفعل" عندما تم القبض عليه ومحاكمته في محكمة مانهاتن بنيويورك.

وحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية، أدلى ترامب، بهذا التصريح خلال مقابلة مع تاكر كارلسون على قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.

وقال ترامب ""لقد كانت رائعة.. عندما ذهبت إلى المحكمة التي هي أيضًا سجن بمعنى ما، سجلوا دخولي وسأخبرك أن الناس كانوا يبكون بالفعل.. وقالوا لي إننا آسفون".

وكانت مقاطع فيديو من داخل قاعة المحكمة في مانهاتن أظهرت، في الواقع، أن موظفي المحكمة يرفضون فتح باب لترامب أثناء دخوله لمواجهة القاضي.

وسخر مستخدمو "تويتر" من مزاعم ترامب، وقال أحد المغردين: "الناس الذين عملوا في قاعة المحكمة كانوا يبكون لأنهم كانوا سعداء برؤية المحتال الذي يتم القبض عليه.. حتى أن أحد الضباط ترك الباب يصطدم بترامب والدموع من الفرح في عينيه".

وأضاف آخر: "إذا كانوا يحبونك كثيرًا، فلماذا تركوا الباب يغلق في وجهك".

وكان ترامب مثل أمام محكمة في منهاتن، الثلاثاء الماضي، حيث وجه القاضي له 34 تهمة جنائية، لكنه غادر دون توقيف إلى ولاية فلوريدا.

ونفى ترامب أن يكون قد دفع مالًا لامرأتين من أجل الصمت بشأن "علاقات جنسية" خلال حملة الانتخابات الرئاسية لسنة 2016.

الرئيس الأمريكي السابق ترامب دونالد ترامب ولاية فلوريدا محكمة مانهاتن

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