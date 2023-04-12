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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 5 أشخاص فى حوادث طرق متفرقة بالمنيا

نقل المصابين للمستشفى
نقل المصابين للمستشفى

أصيب  5 أشخاص في 3 حوادث طرق متفرقه بمركزي سمالوط وملوي في المنيا تحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

فقد تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا اخطارا من عمليات النجدة بحادث تصادم تروسيكل وعربة كاروا بالطريق الزراعي أمام قرية البيهو بسمالوط بسبب التخطي الخاطئ.

أسفر  الحادث عن  إصابة علاء. ا. ا 50 سنة موظف ويوسف. ش. ق 15 سنة طالب تم نقلهما الي مستشفي سمالوط النموذجي لتلقي العلاج.

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كما تلقت أجهزة الأمن إخطارا من عمليات النجدة يفيد بحادث تصادم سيارة ودراجة بخارية بدون لوحات  أمام قرية كوم اللوفي بمركز سمالوط  بسبب السرعة الزائدة .

وأسفر  الحادث عن  إصابة حنا . ح. ش 46 سنة وحمادة. س. ف 32 سنة وتم نقلهما الي مستشفي سمالوط التخصصي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة .


كما تلقت أجهزة  الأمن إخطارا من عمليات النجدة، بانقلاب سيارة ملاكي بالطريق الصحراوي الشرقي  جنوب كمين البرشا بمركز ملوي بسبب السرعة الزائدة .

واسفر  الحادث عن إصابة شخص وتم نقله لمستشفي ملوي التخصصي لتلقي العلاج ، وتم التحفظ علي المركبة  وتحررت المحاضر اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق. 

المنيا حادث سمالوط النيابة العامة حوادث طرق السرعة الزائدة مستشفي ملوي التخصص

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