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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

4 ماركات عالمية تبدأ في تصنيع منتجاتها بالجزائر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد المكلف بتسيير الوكالة الوطنية لترقية الصادرات ألجكس algex بوزارة التجارة الجزائرية، عبد اللطيف هواري، أن بلاده ستكون منصة لتصدير الماركات العالمية المنتجة محليا نحو الأسواق الخارجية، وكشف عن 4 شركات ستدخل حيز الإنتاج إبتداءا من الشهر الحالي، و 16شركة أخرى في مفاوضات جدية متقدمة.

وأشار المدير الفرعي لمتابعة و دعم الصادرات والمكلف، وفق ما نشرته صحيفة النهار الجزائرية، اليوم الأربعاء، أن عدة ماركات عالمية تسعى إلى الإنتاج داخل الوطن، مشيرا إلى أن التوقيع على مذكرة التفاهم مع هذه العلامات هو نتيجة سياسة تبنتها الدولة الجزائرية خلال السنوات الـ3 الماضية لاسيما في مجال تأطير التجارة الخارجية.

وأوضح هواري، أن السنة الماضية شهدت تنظيم عدة لقاءات مع المتعاملين الناشطين في هذا المجال على مستوى وكالة ألجكس، وكذلك على مستوى مقر وزارة التجارة للتفكير معا كإدارة وكسلطات عمومية من أجل الإنتاج داخل الوطن لاسيما مع دخول قانون الاستثمار حيز التنفيذ.

وأشار المتحدث، إلى أن هذا الاستثمار سوف يعرف تنافسية كبيرة للمنتجين المحليين بالنظر إلى الخبرة الكبيرة التي تتمتع بها هذه الشركات على المستوى الدولي، لاسيما من جانب التسويق ، التصميم و التصدير، وأضاف أن شركة ديكاتلون decathlon دخلت مجال الإنتاج حيث تملك 18 منتوجا يسوق تحت علامة صنع في الجزائر، وسوف يتم توسيع تشكيلة المواد المنتجة محليا إلى أكثر من 80 منتوجا قبل نهاية السنة، إضافة إلى منتوجات أخرى من ملابس رجالية و نسائية و ملابس أطفال و أحذية و حقائب بمختلف الأنواع و الألوان.

كما أضاف أنه قبل نهاية السنة ستكون إحدى الشركات منصة لتصدير منتجاتها نحو دول و عواصم أوروبية، وعدة محلات لماركات عالمية تسعى لاستقبال منتوج صنع في الجزائر قبل نهاية سنة 2023، وأن القيمة المضافة التي تقدمها هذه الماركات العالمية هو إضفاء تنافسية كبيرة على قطاع النسيج بالجزائر، ومحاولتنا كقطاع الرفع من نسبة الإدماج وتحديد عدة معايير من أجل التسويق داخل الوطن . و توسيع شبكة التوزيع في مختلف ولايات الوطن لتوصيل هذه المنتوجات. 

وبخصوص فعاليات الصالون الوطني للمنتجات النسيجية و الألبسة و الأحذية و المتواصل إلى غاية 19 أبريل فأوضح المتحدث، أن الهدف من تنظيم هذا المعرض التجاري للبيع. لاسيما في العشر الأواخر من شهر رمضان هو مساعدة العائلات الجزائرية على اقتناء ملابس العيد بأسعار جد تنافسية. حيث خصص العارضون تخفيضات بأكثر من 50 بالمائة على كل المنتجات.

الجزائر ماركة عالمية التصنيع التصدير الأسواق الخارجية

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