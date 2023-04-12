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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من القنصلية المصرية في الكويت لرعاياها

الخارجية المصرية
الخارجية المصرية

وجهت القنصلية المصرية في الكويت نداء عاجلا الي ابناء الجالية المصرية الالتزام بتجديد جوازات سفرهم قبل انتهائها بفترة كافية.


ووفق لبيان لها نقلته صحيفة الأنباء الكويتية؛ فقد ذكرت القنصلية في بيان لها: في ضوء التعليمات الصادرة من وزارة الداخلية المصرية بشأن الالتزام بتجديد جوازات السفر المصرية قبل انتهائها بفترة كافية، والتي تتضمن انه في حال انتهاء مدة صلاحية جواز السفر أو امتلأت صفحاته قبل انتهاء مدته، فإنه لا يجوز تمديده بل يجب استخراج جواز سفر جديد، مضيفة انه سيتم وقف تمديد جوازات السفر وذلك بناء على تعليمات وزارة الداخلية المصرية.

وابانت القنصلية، انه نظرا لاشتراط السلطات المعنية بالكويت وفقا لقانون الإقامة انه لا يجوز ان تزيد مدة الاقامة التي تمنح للأجنبي على مدة صلاحية جواز سفره، فعلى الجميع التأكد من سريان صلاحية جوازات السفر قبل البدء في اجراءات تجديد الاقامة بوقت كاف تجنبا للتعرض لغرامات مخالفة قانون الإقامة بالكويت. 

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