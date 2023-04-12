أكثر من 60 ألف جنبه.. سعر غير متوقع لإطلالة الملكة رانيا

ظهرت الملكة رانيا العبد الله، ملكة الأردن، بإطلالة ناعمة ورقيقة، وشاركتها مع عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام.

سعر إطلالة الملكة رانيا العبد الله

وتألقت الملكة رانيا، بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت توب بنصف كم ومزين بالورود من نهايات الاكمان، مع جيب صك بنفس اللون والنقشة، وأختارت حذاء باللون الببج الناعم.

وكانت إطلالة الملكة رانيا من كجموعة Zimmermann، ووصل سعر التوب 3,037 ريال سعودي أي ما يعادل 25015.97 جنيه مصري، أما الجيب فكانت سعرها 4,645 ريال سعودي اي ما يعادل 38261.18 جنبه مصري، اي أن المجنوع الكلي للإطلالة يساوي 63,277.15.

سعر إطلالة الملكة رانيا

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت الملكة رانيا ، على رفع خصلات شعرها البنية إلى الاعلى بعمله ذيل حصان بتسريحة أنسابية وناعمة.

سعر إطلالة الملكة رانيا

ووضعت الملكة رانيا ، بعض اللمسات الناعمة من المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة للغاية، والتي تبرز من جمال ملامحها، ولم تتكلف ايضا في إرتداء الإكسسورات واختارت ما يتناسب مع إطلالتها ويبرزها.