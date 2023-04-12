ثنائي مصري في نصف نهائي كأس العالم للخماسي الحديث

تأهل الثنائي المصري أحمد الجندي ومهند شعبان لنصف نهائي كأس العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها مدينة أنقرة التركية في الفترة من 11 إلى 16 أبريل الجاري.

وتأهل مهند شعبان لنصف النهائي بعدما احتل المركز الرابع في التصفية الثاني برصيد 1174 نقطة بينما ودع معتز وائل المنافسة بنفس التصفية بعدما احتل السابع عشر برصيد 1144 نفطة

وحسم أحمد الجندي تأهله لنصف النهائي بعدما احتل المركز الحادي عشر في التصفية الثالثة برصيد 1178 نقطة وفي نفس المجموعة ودع شقيقه محمد الجندي المنافسات بعدما احتل المركز الرابع عشر برصيد 1164 نقطة.

وكان منتخب منتخب السيدات تأهل بالعلامة الكاملة لنصف نهائي بطولة كأس العالم حيث تأهلت الأربع لاعبات المصريات.

وتأهلت سلمى عبد المقصود لنصف النهائي بعد احتلالها المركز الأول في التصفية الأولى برصيد 1074 نقطة، كما صعدت هايدي عادلعقب احتلالها المركز الثالث في التصفية الثانية برصيد 1076 نقطة.

وتأهلت أميرة قنديل بعد احتلالها المركز الخامس في التصفية الثالثة برصيد 1055 نقطة، ومن نفس التصفية تأهلت ملك إسماعيل بعداحتلالها المركز السادس برصيد 1054 نقطة.

وتخوض مصر منافسات البطولة بقائمة تضم 8 لاعبين بواقع 4 رجال و 4 سيدات وهم: أحمد الجندي ومحمد الجندي ومهند شعبان ومعتز وائل وسلمى عبد المقصود وملك إسماعيل وأميرة قنديل وهايدي عادل.

ويرأس البعثة كابتن عوض سامى عضو مجلس الإدارة ويرافقه الإداري أحمد شعبان.

ويقود المنتخب المصري فنيًا رؤوف حسام المدير الفني، وياسر حفني المستشار الفني ومدير الرياضة، ومحمد غيث مدير فني السلاح، ومحمد الصباحي مدير فني السلاح

ومؤمن سيد مدير فني السلاح، وهشام سليمان مدير فني الجري، وابراهيم سكر مدير فني الرماية، وياسر عصر مدير فني الفروسية، وعبد الرحمن عبد الرازق مدير فني اللياقة البدنية، ومحمد خاطر مسؤول المكملات الغذائية، وعلاء مهدي مدلك.