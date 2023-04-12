ختام جلسات الحوار التفاعلي للأسرة في قرى سيناء

اختتم فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة شمال سيناء، أمسيات جلسات الحوار التفاعلي للأسرة، وذلك في اطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والتي تم تنظيمها تحت رعاية الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء والدكتورة مايا مرسىى رئيسة المجلس القومى للمرأة.

٤ امسيات:



وأعلنت إحسان داود غالي مقررة فرع المجلس بشمال سيناء، أنه تم إقامة 4 أمسيات للأسرة المصرية ضمن القرى التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقالت ،ان المجلس يحرص على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية.

حيث شملت الأمسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية ثقافية تتناول الرسائل الأساسية للمشروع، والتي تمت صياغتها بأسلوب مبسط لتنطلق على لسان الأراجوز والعرائس المتحركة "فصيلة ورشيدة" بهدف تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور.. كما اشتملت الأمسيات على إنشاد دينى وأغان وطنية، وأنه على هامش العروض تم عمل مسابقات وتوزيع هدايا عينية على الأطفال والسيدات.

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