محافظ جنوب سيناء يتابع الاستعدادات النهائية بالقرية التراثية للمهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن

قام اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، اليوم الأربعاء، بجولة تفقدية لمتابعة الأعمال النهائية بالقرية التراثية بمنطقة الهجن بشرم الشيخ، وذلك في اطار الاستعداد للمهرجان المصري الإماراتي للهجن والتراث بشرم الشيخ.

رافق المحافظ خلال الجولة القيادات التنفيذية وممثلي وزارة التضامن الاجتماعي، وممثلي الشركة منظمة المعارض.

يشار الي ان القرية يتم إنشاؤها بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، لتكون جاهزة للافتتاح على هامش انطلاق المهرجان المصري الإماراتي الثاني للهجن والتراث ، بحضور كبار الشخصيات من مصر ودولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي سياق متصل تفقد فودة الاستعدادات النهائية بمجلس مدينة شرم الشيخ الجديد قبل الافتتاح والتشغيل التجريبي .تفقد المحافظ خلال الجولة عددا من الإدارات التي تم نقلها للمبنى الجديد منها المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين، بغرض تسهيل تقديم الخدمات للمواطنين والاستفادة من التحول الرقمي الذي يعمل على تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وتحقيق رضا المواطنين.

كما تفقد المحافظ الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، ومقر خدمات مصر بمبنى المجلس ووجه بنقل جميع إدارات مجلس مدينة شرم الشيخ الي المبني الجديد تباعا تبعا لخطة وبرنامج زمني استعدادا لافتتاح المبنى رسميا في القريب العاجل.

وقرر المحافظ بمنع التدخين بتاتا نظرا لكون مبنى مجلس المدينة الجديد صديق للبيئة لافتا انه من المباني الذكية فى نموذج التصميم والإمكانات المتقدمة على المستوى التقنى والتكنولوجى والرقمنة.

فودة يتفقد

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