زي المحلات .. تعرف على طريقة تحضير الحواوشي

يُعد الحواوشي من الأكلات المميزة التي يفضلها العديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الحواوشي بتوابل وطرق مختلفة تضيف مذاقًا لذيذًا.

وإليك طريقة تحضير الحواوشي بالخطوات

مقادير الحواوشي

عيش بلدي

1 كيلو من اللحمة المفرومة

ربع كيلو من الدهون

1 كيلو بصل – مفروم ناعم

ربع كيلو من الفلفل الرومي – مفروم

2 طماطم مبشورة

1/2 كوب من البقدونس المفروم

1 ملعقة صغيرة من السبع بهارات

1 ملعقة صغيرة شطة

1 ملعقة صغيرة فلفل أسود

1 و 1/2 ملعقة كبيرة من الملح او حسب الرغبة

زيت لدهن الوجه

طريقة تحضير الحواوشي

اخلطي المكونات تتجانس ثم ضيفي اللحمة المفرومة و اعجنيها مع المكونات جيدا حتى تمتزج تماما ثم اتركي العجينة لمدة نصف ساعة لترتاح

شغلي الفرن على درجة حرارة عالية حتى يسخن

افتحي فتحات صغيرة في العيش ثم ضعي كمية من خليط اللحمة المفرومة , اضغطي على الرغيف حتى تتوزع اللحمة بشكل متساوي بداخل العيش

ادهني صاج او صينية فرن بقليل من الزيت و ضعي عليها الحواوشى ثم ادهني الحواوشي بالزيت ايضا

ضعي الحواوشي في الفرن على الرف الاوسط على درجة حرارة 200 مئوية من الأسفل حوالي 20 – 30 دقيقة حتى يتحمص الخبز من الجهتين

اخرجي الحواوشى من الفرن و قدميه و استمتعي بنكهته الرائعة مثل المحلات تماما.