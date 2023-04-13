لا تتجاهلها .. علامات غير عادية تشير لإصابتك بسرطان الرئة

ينتشر سرطان الرئة في البلاد بنسبة 5.9٪ من جميع حالات السرطان ؛ إنه رابع أكثر أنواع السرطان شيوعًا.

وفقًا لإحصاءات التي استشهدت بها دراسة بحثية ، كانت حالات سرطان الرئة 67،795 بينما كانت وفيات سرطان الرئة 63،475.

تبلغ نسبة انتشار التدخين بين مرضى سرطان الرئة حوالي 80٪..

ألم الكتف

غالبًا ما يلاحظ الأشخاص المصابون بسرطان الرئة ألمًا أو ضعفًا في الكتف.

يوضح خبراء الصحة أن السبب وراء آلام الكتف هذه هو نمو الورم، قد يضغط الورم على الكتف.

صعوبة في البلع

تُعرف صعوبة البلع باسم عسر البلع بمضاعفات سرطان الرئة.

هذه الحالة هي أيضًا من المضاعفات في سرطان الفم وسرطان الحلق وسرطان الجلد.

آلم الصدر المستمر

عندما يسبب ورم في الرئة ضيقًا في الصدر أو يضغط على الأعصاب ، فقد تشعر بألم في صدرك ، خاصة عند التنفس بعمق أو السعال أو الضحك".

يعد ألم الصدر أيضًا مؤشرًا على العديد من الأمراض التي تهدد الحياة مثل النوبة القلبية ، والتي غالبًا ما يُساء فهمها على أنها معدة أو مشكلة مؤقتة خفيفة.

المصدر times of india