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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ختام فعاليات معرض فيصل للكتاب بدورته الـ11

معرض فيصل للكتاب
معرض فيصل للكتاب

اختتم معرض فيصل للكتاب، بدورته الحادية عشرة، الذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، فعالياته مساء أمس، بمجموعة من الفعاليات الفنية المتنوعة، التي قدمها المعرض لجمهوره بمنطقة الطالبية بحي فيصل.

وقدمت فرقة السيرك القومي التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، مجموعة من العروض المختلفة، كما قدمت فرقت الشمس لذوي القدرات الخاصة عدد من القصائد والأناشيد الدينية، وسط حضور عدد كبير من زوار المعرض.

كما قدمت فرقة الإنشاد الديني، التابعة للبيت الفني للفنون الشعبية، العديد من الفقرات الغنائية، وقصائد المديح النبوي على خشبة مسرح المعرض.

وشهد المعرض تقديم العديد من الورش الفنية للأطفال، من رواد المعرض، والتي شاركت فيها كل من الهيئة العامة لقصور الثقافة، والهيئة العامة للكتاب، والمركز القومي لثقافة الطفل.

وحققت دور النشر المشاركة في معرض فيصل للكتاب، مبيعات جيدة خلال الدورة الحالية من معرض فيصل للكتاب.
وبلغ عدد دور النشر المشاركة في معرض فيصل للكتاب هذا العام 30 دار نشر، إلى جانب قطاعات وزارة الثقافة، وشهد المعرض تقديم تخفيضات على الكتب المعروضة فيه، وخاصة في جناح الهيئة المصرية العامة للكتاب والتي بلغ وصل التخفيض فيها إلى 40%، فضلا عن الكتب التي عرضت في مبادرة الثقافة والفن للجميع، والتي كانت تبدأ اسعار الكتب فيها من جنيها واحدا حتى عشرون جنيها.

معرض فيصل للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الدكتور أحمد بهي الدين الفعاليات الفنية المتنوعة الطالبية بحي فيصل فرقة السيرك القومي

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