محافظ دمياط: إتمام جميع الاستعدادات برأس البر لاستقبال زائريها خلال شم النسيم



صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنها قي إطار الاستعداد لشم النسيم وعيد الفطر المبارك، قد وجهت بالاستعداد التام لاستقبال رواد مدينه رأس البر خاصة مع تردد أفواج كبيرة من المواطنين خلال فترة الاعياد .

وأوضحت، أنه يستلزم الالتزام بخطة محددة يشارك بها جميع الجهات ، مؤكدة على الوحدة المحلية بالمدينة بالبدء فى تجهيز الشاطئ وتنفيذ عدة أعمال به من تسوية الرمال وتكثيف حملات النظافة به وإجراء بعض اعمال الصيانة للممشى والبرجولات و خط الحماية داخل البحر مع تزويده بعدد ٣٣ برج إنقاذ وخيم تجميع الأطفال التائهين بعدد ٥ خيم.

وشددت على تواجد نقاط الإسعاف موزعين بطول الشاطئ ووضع لافتات بالشهادات السلامة تنفيذ أعمال لمكافحة الحشرات ،كما أكدت على ادارة السياحة بتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهيةلاستقبال رواد المدينة..

و أشارت " محافظ دمياط " إلى أنه تم التوجيه مسبقا إلى إدارة المواقف بتدعيم عدد من الخطوط المتوجهة الى رأس البر بسيارات اضافية ، كما أكدت على غرفة الأزمات بالمحافظة على التواصل المستمر مع كافة الجهات و حل جميع الشكاوى ، حيث أن الغرفة تعمل على مدار ٢٤ساعة لتلقى اى شكاوى من المواطنين والتعامل الفورى معها..