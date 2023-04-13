عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط: إتمام جميع الاستعدادات برأس البر لاستقبال زائريها خلال شم النسيم

حكاوي القهاوي يقوم بجولة خاصة في ورش النجارة بمحافظة دمياط |فيديو


 صرحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أنها قي إطار الاستعداد لشم النسيم وعيد الفطر المبارك، قد وجهت بالاستعداد التام لاستقبال رواد مدينه رأس البر خاصة  مع تردد أفواج كبيرة من المواطنين خلال فترة الاعياد .

وأوضحت،  أنه يستلزم الالتزام بخطة محددة يشارك بها جميع الجهات ، مؤكدة على الوحدة المحلية بالمدينة بالبدء فى تجهيز الشاطئ وتنفيذ عدة أعمال به من تسوية الرمال وتكثيف حملات النظافة به وإجراء بعض اعمال الصيانة للممشى  والبرجولات و خط الحماية داخل البحر مع تزويده بعدد ٣٣ برج إنقاذ وخيم تجميع الأطفال التائهين بعدد ٥ خيم.

وشددت على تواجد  نقاط الإسعاف موزعين بطول الشاطئ ووضع لافتات بالشهادات السلامة تنفيذ أعمال لمكافحة الحشرات ،كما أكدت على ادارة السياحة بتنظيم عدد من الفعاليات والأنشطة الترفيهيةلاستقبال رواد المدينة..

و أشارت " محافظ دمياط " إلى أنه تم التوجيه مسبقا إلى إدارة المواقف بتدعيم عدد من الخطوط المتوجهة الى رأس البر بسيارات اضافية ، كما أكدت على غرفة الأزمات بالمحافظة على التواصل المستمر مع كافة الجهات و حل جميع الشكاوى ، حيث أن الغرفة تعمل على مدار ٢٤ساعة لتلقى اى شكاوى من المواطنين والتعامل الفورى معها..

دمياط حملات النظافة محافظ دمياط منال عوض محافظة دمياط منال عوض محافظ دمياط البحر راس البر شكاوى حملات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الدواجن 50% .. "المنتجين" تكشف مفاجأة بعد أزمة الأعلاف.. فيديو

الزمالك اليوم.. مفاجأة بغرامة كهربا وبند غريب بعقد أوسوريو ومصير غامض لجمعة

30 جنيهًا.. شعبة الذهب تحذّر من شائعات خطيرة تهدد سوق المعدن الأصفر

باقي 5 أيام .. أحمد موسى يعلن عن خبر عاجل لـ مشاهديه

نادي أوروبي يقدم عرضا رسميا لنجم الأهلي .. واللاعب يوافق

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. مفاجأة عن رد ميتلاند بشأن بيع إمام عاشور

صرف المستحقات.. قرار عاجل من مدرب الزمالك الجديد يخص اللاعبين

قيمة عقد إمام عاشور مع الأهلي تتخطى الـ 100 مليون جنيه

موضوعات متعلقة

حكاوي القهاوي يقوم بجولة خاصة في ورش النجارة بمحافظة دمياط |فيديو

إنقاذ طفل رضيع و3 أشخاص بعد سقوط ميكروباص بترعة في دمياط

ترشيحاتنا

أنا الأخير في برامج التوك شو| تصريحات جريئة لمحمد علي خير.. وسؤال محرج لبسمة وهبة.. وهذا موقفه من شيكابالا

الحكمة من إخفاء ليلة القدر.. وما المراد بقول النبي: إنها ليلة سمحة بلجة؟

والله لسه بدري| قمر التربيع الآخر لشهر رمضان يضيء السماء الليلة

لامبورجيني تبيع أحدث سيارتها "ريفويلتو" لمدة عامين| صور

زي المحلات .. تعرف على طريقة تحضير الحواوشي

زهقت من قسوته .. القصة الكاملة لتناول سيدة كرداسة سم فئران بسبب زوجها

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطالبات بوقف عرضه.. نتفليكس تعتزم طرح فيلم عن الملكة كليوباترا بملامح إفريقية!

رغم نفي اللاعب.. 6 دلائل على اقتراب إمام عاشور من الأهلي

دمروا مشروع الإطعام .. بريطانية تتعرض لصدمة نتيجة ما حدث في منزلها.. شاهد

دون أدوية.. مشروب سحري لعلاج الأنفلونزا في رمضان

فيديو

مش بيفرق معايا مكان اسمي واللجان الإلكترونية انتقدتني.. عمرو عبد الجليل يكشف سبب الهجوم عليه

دموع ودعاء وروحانيات.. فرحة عارمة للمعتمرين أثناء هطول الأمطار على الكعبة

عروس تتزوج نفسها بسبب هروب زوجها من الفرح.. ما القصة؟ |فيديوجراف

مصرع شخصين في انهيار مغارة بالمغرب | ما السبب؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ