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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ختام رائع لدوري النقابة العامة للمصارف.. ومنح رئيس اللجنة جائزة أوسكار أحسن هدف

صدى البلد

حرصت النقابة العامة للعاملين بالمصارف علي تكريم الكابتن طاهر أبوزيد نجم الأهلي ومنتخب مصر ووزير الشباب والرياضة السابق على هامش حضوره نهائي دوري النقابة والتي انتهت مراسم حفل ختامه وسط حضور كوكبة النجوم تتقدمهما النائبة الدكتورة سولاف درويش رئيس مجلس الادارة واللجنة المنظمة في وجود الدكتورة سحر الهواري عضو مجلس اتحاد الكرة ومجلس النواب السابق والسفير احمد الفضالي رئيس الهيئة العالمية للشبان وسفير دولة خازاخستان . ونجوم الكرة القدامي أسامة عرابي وشريف الخشاب و مدير منطقة القاهرة محمد حشيش.

واقيمت على هامش حفل الختام مباراة استعراضية بين لاعبات المنتخب المصري للسيدات نالت اعجاب الجماهير  وتعتبر هذه اولي الخطوات  تمهيد لإدخال العنصر النسائي  في الانشطه الرياضية
وحقق  فريق البنك الزراعي المصري  لقب البطولة وجاء لمركز التاني مصر للتامين وبنك مصر الثالث وحصل محمد صلاح ابوجريشة علي جائزة احسن لاعب واحمد جمال علي لقب هداف البطولة ومحمد محمود شحته علي لقب افضل حارس وجميعهم من لاعبي البنك الاهلي الزراعي.

وأهدت د. سحر الهواري أوسكار احسن هدف للنائبة سولاف درويش والتي أكدت أنها جاهزة للتحدي لتنظيم اول دوره رمضانية انطلاقة للنشاط الرياضي بالنقابه رغم ضيق الوقت والامكانات ولكن التحدي والتنظيم الرائع  اسفر عن النجاح الباهر الذي شهده حفل الختام للبطولة والتي جاءت تحت شعار مبادرة اسيوط الجامعي ٢٠٢٠ لعلاج مرضي السرطان بالصعيد.

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