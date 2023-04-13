استكمال حملة النظافة بمساجد سيناء استعداداً للعشر الأواخر من رمضان

استكملت مديرية أوقاف شمال سيناء، تنفيذ حملة النظافة بجميع مساجد شمال سيناء استعداداً للعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك ، وللحفاظ على المساجد و صيانتها وتهيئتها للمصلين ، ونظافتها داخلياً وخارجياً .



وقال فضيلة الشيخ محمود مرزوق مدير عام الأوقاف بشمال سيناء ان جهود التفتيش والمتابعة لحملة نظافة المساجد، تستمر حتى نهاية الشهر الفضيل، ننفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.





حملات النظافة:



وأشاد فضيلته بالجهود المضاعفة التي بذلها قيادات الدعوة ومديرى الإدارات والمفتشون والعاملون بالمساجد فى إنجاح حملات النظافة السابقة بالمساجد، والتي انعكس تأثيرها راحة وطمأنينة في نفوس رواد بيوت الله (عز وجل)،



وأكد على ضرورة تجديد النية واحتساب الجهد في هذه الأيام المتبقية عند الله، وإذا كنا نقول للناس: "يا باغي الخير أقبل!" فلن تؤتي تأثيرها ما لم نكن نحن كذلك.



فأنت تقدم الدعوة لينالك منها الخير الكثير في الدنيا والآخرة، و لن تؤثر في الناس التأثير المطلوب ما لم تجدد نيتك بدعوتك لله (عز وجل).





مؤكدًا أن الدعوة والمساجد في عصرها الذهبي بخطة دعوية و قرآنية غير مسبوقة بالمساجد.

واوصى بضرورة بذل أقصى جهد للإشراف على المساجد حتى يخرج العمل بأفضل صورة .