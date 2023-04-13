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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخبار الفن| محمد رمضان يرد على منتقدي ظهوره بالحلق.. إنتصار تتمنى عودة أفلام المايوهات

أخبار الفن
أخبار الفن

محمد رمضان يرد على منتقدي ظهوره بالحلق.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها انتصار تتمنى عودة أفلام المايوهات، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها: 

 

لا أؤمن بالمساواة.. انتصار: بتوع حقوق المرأة ضيعوا حقها وقلبوا الرجالة علينا|فيديو

هاجمت انتصار أنصار حقوق المرأة، وذلك خلال حلولها كضيفة على الإعلامية نانسي مجدي في برنامج القاهرة اليوم، والذي يُعرض يوميًا في رمضان من العاشرة والنصف مساء وحتى الواحدة والنصف.

وقالت انتصار إن من يسمون أنفسهم أنصار حقوق المرأة أضروا بالسيدات، بسبب أنهم لم يستطيعوا الانتصار لأي حق من حقوق المرأة.

وأضافت انتصار أن أنصار حقوق المرأة وتصريحاتهم المكررة تسببت في صداع لها - بحسب تصريحها -، مضيفة أن مثل هذه التصريحات جعلت الرجال يتخذون مواقف مضادة ضد النساء، مشددة على أنه لا يجب أن ينادي أحد بالمساواة بين الرجل والمرأة، وذلك لأن الله قد فضّل النساء على الرجال.

 

السينما النظيفة.. انتصار: أتمنى عودة المايوهات والقبلات بالأفلام |فيديو

كشفت “انتصار” خلال حلولها ضيفة على الإعلامية نانسي مجدي فيفي برنامج القاهرة اليوم، والذي يُعرض يوميًا في رمضان من العاشرة والنصف مساء وحتى الواحدة والنصف، عن رأيها في مصطلح السينما النظيفة ورأيها في اختفاء المشاهد الساخنة من الأفلام.

وانتقدت انتصار غياب هذه النوعية من المشاهد من الأعمال الفنية، معتبرة أن العصر الذهبي للسينما خلال فترة الستينيات والسبعينيات لم تخلُ من هذه المشاهد.

 

مسلسلات رمضان 2023 الحلقة 21.. أحمد السقا بشخصية عثمان الإرهابي في حرب.. الكبير يقود فريق المزاريطة

شهدت الحلقة 14 من مسلسلات شهر رمضان 2023 ، العديد من التطورات والأحداث، نقدم لكم ملخصًا كاملاً لما تم عرضه خلالها، من خلال التقرير التالي.

 

روجينا لـ "صدى البلد": مسلسل ستهم تكريم للمرأة

كشفت النجمة روجينا عن كواليس مسلسل ستهم، الذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه عبر قناتي النهار والمحور الفضائيتين، في الموسم الدرامي الرمضاني.

 

كريستيانو لابس حلق.. محمد رمضان يرد على انتقادات فيلم هارلي

كشف الفنان محمد رمضان، عن كواليس فيلم هارلي المنتظر عرضه في موسم عيد الفطر المبارك، وذلك من خلال لقاء له عبر راديو 9090.

 

محمد رمضان يكشف حقيقة خناقة زوجات جعفر العمدة في الكواليس

نفى الفنان محمد رمضان، في لقاءه مع راديو 9090، ما تردد حول وجود خلاف بين بطلات مسلسل جعفر العمدة، اللاتي يجسدن أدوار زوجاته في العمل.

محمد رمضان انتصار احمد السقا روجينا مسلسل ستهم فيلم هارلي مسلسل جعفر العمدة

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أخبار الفن| محمد رمضان يرد على منتقدي ظهوره بالحلق.. إنتصار تتمنى عودة أفلام المايوهات

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