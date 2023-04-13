أخبار الفن| محمد رمضان يرد على منتقدي ظهوره بالحلق.. إنتصار تتمنى عودة أفلام المايوهات

محمد رمضان يرد على منتقدي ظهوره بالحلق.. نشر قسم الفن على مدار الساعات القليلة الماضية، عددا من الأخبار المحلية والعالمية المهمة، منها انتصار تتمنى عودة أفلام المايوهات، وفى السطور التالية نستعرض أبرزها:

هاجمت انتصار أنصار حقوق المرأة، وذلك خلال حلولها كضيفة على الإعلامية نانسي مجدي في برنامج القاهرة اليوم، والذي يُعرض يوميًا في رمضان من العاشرة والنصف مساء وحتى الواحدة والنصف.

وقالت انتصار إن من يسمون أنفسهم أنصار حقوق المرأة أضروا بالسيدات، بسبب أنهم لم يستطيعوا الانتصار لأي حق من حقوق المرأة.

وأضافت انتصار أن أنصار حقوق المرأة وتصريحاتهم المكررة تسببت في صداع لها - بحسب تصريحها -، مضيفة أن مثل هذه التصريحات جعلت الرجال يتخذون مواقف مضادة ضد النساء، مشددة على أنه لا يجب أن ينادي أحد بالمساواة بين الرجل والمرأة، وذلك لأن الله قد فضّل النساء على الرجال.

كشفت “انتصار” خلال حلولها ضيفة على الإعلامية نانسي مجدي فيفي برنامج القاهرة اليوم، والذي يُعرض يوميًا في رمضان من العاشرة والنصف مساء وحتى الواحدة والنصف، عن رأيها في مصطلح السينما النظيفة ورأيها في اختفاء المشاهد الساخنة من الأفلام.

وانتقدت انتصار غياب هذه النوعية من المشاهد من الأعمال الفنية، معتبرة أن العصر الذهبي للسينما خلال فترة الستينيات والسبعينيات لم تخلُ من هذه المشاهد.

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