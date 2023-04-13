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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

روجينا لـ "صدى البلد": مسلسل ستهم تكريم للمرأة

النجمة روجينا
النجمة روجينا

كشفت النجمة روجينا عن كواليس مسلسل ستهم، الذي حقق نجاحا كبيرا فور عرضه عبر قناتي النهار والمحور الفضائيتين، في الموسم الدرامي الرمضاني. 

وقالت النجمة روجينا في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد الإخباري، إنها حرصت على دعم قضايا المرأة من خلال مسلسل ستهم، مشيرة إلى أنها منشغلة في الدفاع عن المرأة سواء المصرية أو العربية.

وتابعت روجينا: «أنا ربنا حباني باني أقدر أعمل بطولة واختار قضايا تمس بني جنسي وهي المرأة.. وأنا باعتبر إن مسلسل ستهم هو تكريم للمرأة بشكل عام».

واختتمت روجينا: «مسلسل ستهم بيقول شكرا للمرأة وشكرا لكل من يحترم المرأة».

 

قصة مسلسل “ستهم”

يستلهم مسلسل “ستهم” أحداثه من قصص لسيدات مُكافحات، حصلن على إشادات مجتمعية ضخمة، حيث تمت الإشارة إلى ذلك من البرومو الرسمي للمسلسل، أنه مستوحى من قصص واقعية.

ويتفرد العمل بأنه الوحيد خلال موسم رمضان 2023، أحداثه مستوحاة من الواقع، وتقدم شخصية سيدة ترتدي ثوب الرجال، ما جعل الجميع متشوقا لمشاهدة روجينا في هذا الثوب، وفي انتظار ما تقدمه خلال الماراثون الرمضاني، ويحسب لها جرأتها في تقدم هذه الشخصية التي تقدم للمرة الأولى في سباق رمضان في الدراما المصرية.

مسلسل ستهم

أبطال مسلسل ستهم

مسلسل “ستهم”، بطولة روجينا، وإياد نصار، وجهاد سعد، ونانسي صلاح، وأحمد الرافعي، ومحمد عبد الحافظ، وإبراهيم السمان، وبيومي فؤاد، وسلوى عثمان، بالإضافة إلى شيخ المنشدين ياسين التهامي، في أولى تجاربه في الدراما، وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.

ويعد مسلسل “ستهم” هو ثاني تعاون بين المخرج رؤوف عبد العزيز وروجينا بعد مسلسل "انحراف"، الذي نافسا به في موسم دراما رمضان 2022، وتصدر تريند جوجل أكثر من مرة بسبب أحداثه، وشارك به العديد من الفنانين منهم: سميحة أيوب، ولوسي، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفي، وأحمد صفوت، ومحمد الكيلاني، ورانيا محمود ياسين، وسماء إبراهيم، ودينا محسن الشهيرة بـ ويزو، ومحمد عادل. 

روجينا النجمة روجينا ستهم مسلسل ستهم رؤوف عبد العزيز

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