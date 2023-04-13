لا أؤمن بالمساواة.. انتصار: بتوع حقوق المرأة ضيعوا حقها وقلبوا الرجالة علينا|فيديو

هاجمت انتصار أنصار حقوق المرأة، وذلك خلال حلولها كضيفة على الإعلامية نانسي مجدي في برنامج القاهرة اليوم، والذي يُعرض يوميًا في رمضان من العاشرة والنصف مساء وحتى الواحدة والنصف.

وقالت انتصار إن من يسمون أنفسهم أنصار حقوق المرأة أضروا بالسيدات، بسبب أنهم لم يستطيعوا الانتصار لأي حق من حقوق المرأة.

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وأضافت انتصار أن أنصار حقوق المرأة وتصريحاتهم المكررة تسببت في صداع لها - بحسب تصريحها -، مضيفة أن مثل هذه التصريحات جعلت الرجال يتخذون مواقف مضادة ضد النساء، مشددة على أنه لا يجب أن ينادي أحد بالمساواة بين الرجل والمرأة، وذلك لأن الله قد فضّل النساء على الرجال.

وتشارك انتصار خلال الموسم الرمضاني الحالي في مسلسل "رشيد" والذي يقوم ببطولته محمد ممدوح وريهام عبدالغفور، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج مي ممدوح.