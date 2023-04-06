إنتصار تكشف حقيقة تسريب مكالمة هاتفية لها على اليوتيوب بعنوان ساخن.. وبدرية طلبة تعلن عمرها الحقيقي

خصص برنامج "رأي عام سيرة الحبايب" المذاع على قناة “تن”، حلقة خاصة مع انتصار وبدرية طلبة، للحديث عن حياتهم المهنية والشخصية.



بدرية طلبة عن انتصار: مشكلتها إنها صريحة، والأخيرة: مفيش مجاملة في الشغل

أوضحت الفنانة بدرية طلبة، أنها كانت تمارس لعبة الجمباز الفني، لتعلق "انتصار" :"هاني صورة تثبت كلامك دا".

ولفتت "بدرية" إلى أن الفنانة انتصار شخصية صريحة للغاية ومبتجاملش حد وطول ما أنا ماشية بدافع عنها"، متابعة:" بتخض من صراحتها".

وأضافت "انتصار"،:" ما بعرفش أجامل ومفيش وقت أني أجامل..مفروض ميبقاش في مجاملة في الشغل"، متابعة:" بدرية بتحاول تصلح اللي صراحتي بتعمله".

بعنوان مضلل..انتصار: تفاجئت بوجود مكالمة مسجلة ليا مع نجار على اليوتيوب

تحدثت الفنانة انتصار،عن موقف كوميدي مع أحد المعجبين، قائلة:" مرة معجب اتصل عليا الساعة 9 ونصف صباحا..وكان نجار".

واسترسلت:" لما كلمني قال لي إني متكبرة على المعجبين..متابعة:" قال لي إنه بيحبني وعايز يطمن عليا من وقت للتاني".

وأضافت:" تفاجئت من أسبوع بوجود المكالمة على اليوتيوب..المكالمة متسجلة وبعنوان ساخن على اليوتيوب".

انتصار: اترفع عليا قضايا بسبب تصريحاتي المختلفة ومش ندمانة

قالت الفنانة انتصار، إن تعرضت للعديد من الانتقادات فيما يخص تصريحاتها، متابعة:" اترفع ضدي قضايا كتير بسبب تصريحاتي".

واسترسلت:" مش ندمانة على التصريحات اللي قولتها ومش ندمانة على القضايا اللي اترفعت ضدي"، متابعة:" لما بطلع في التلفزيون ببقى متوقعة أن هيترفع ضدي قضية".

وأضافت:" برامج التوك شو دلوقتي عندنا مش صريحة ومصطنعة..بدل ما تدور على فضايح الناس، اتكلم عن حياتهم وإنجازاتهم"، متابعة:" تزوجت لمرة واحدة فقط".

مش هنفضل صغيرين .. بدرية طلبة تكشف عن عمرها الحقيقي على الهواء وانتصار تعلق

كشفت الفنانة بدرية طلبة عن عمرها الحقيقي، قائلة:" مبحبش أكذب وبقول سني بكل تلقائية، متابعة:" عندي 50 سنة وفرحانة ومبسوطة".

واسترسلت الفنانة "انتصار":" فكرة الحديث عن العمر طبيعية وعادية في كل العالم إلا هنا"، لتبادرها بدرية طلبة:" هو إحنا هنفضل طول العمر صغيرين يعني".