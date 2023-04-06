اتجوزت مرة واحدة بس.. انتصار: اترفع عليا قضايا بسبب تصريحاتي المختلفة ومش ندمانة|فيديو

خصص برنامج "رأي عام سيرة الحبايب" المذاع على قناة “تن”، حلقة خاصة مع انتصار وبدرية طلبة، للحديث عن حياتهما المهنية والشخصية.

وقالت الفنانة انتصار، إنها تعرضت للعديد من الانتقادات فيما يخص تصريحاتها، متابعة: "اترفع ضدي قضايا كتير بسبب تصريحاتي".

واسترسلت: "مش ندمانة على التصريحات اللي قولتها ومش ندمانة على القضايا اللي اترفعت ضدي"، متابعة: "لما بطلع في التلفزيون ببقى متوقعة أن هيترفع ضدي قضية".

وأضافت: "برامج التوك شو دلوقتي عندنا مش صريحة ومصطنعة.. بدل ما تدور على فضايح الناس، اتكلم عن حياتهم وإنجازاتهم"، متابعة: "تزوجت لمرة واحدة فقط".