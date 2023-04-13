عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

الحلقة 6 من مسلسلات النصف الثاني لرمضان l منى زكي تعذب مجاهد.. وسامي مغاوري يكشف سر دنيا سمير غانم

مسلسلات النصف الثاني
مسلسلات النصف الثاني لرمضان

 

 

شهدت الحلقة السادسة من مسلسلات النصف الثاني من رمضان، العديد من الأحداث المشوقة، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

 

جت سليمة :

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل جت سليمة احداث شيقة حيث اكتشف السلطان طمعان الذي يجسده الفنان خالد الصاوي أن هناك سرا وراء دخول سليمة لقصره وكذلك وجود موكوس معها.

كما عرف الوزير بالقصر الذي يجسده الفنان سامي مغاوري من هي سليمة برغم محاولاتها اخفاء حقيقتها عنه الحلقة السابقة حينما سألها عن هويتها وبلدتها .

تحت الوصاية :

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “تحت الوصاية” العديد من الاحداث المشوقة، حيث تفاجأت منى زكي، بمكالمة من علي الطيب زوج شقيقتها ليخبرها أنه تم القاء القبض عليها بسببها، وطلب منها أن تقف بجانب أختها وكان قد اتفق مع دياب أن يحضر لها كمين، وبالفعل ذهبت منى إلى الإسكندرية وطلبت من عم ربيع ان يبقى مع أبنائها.

واكتشفت منى زكي في آخر لحظة ان صالح في المنزل عند علي الطيب، فتقوم بالهرب، واستعانت بالريس طحان لمساعدتها في تغيير شهادة “مجاهد" الزور، وقاموا بتهديده وانزاله في البحر حتى يغير شهادته.

بتطلع تريند على طول.. اِعرف الضحية 22 لـ رامز جلال غدا l خاص

ويزو: شخصية الحناوي “مخدتش حقها” وتفاجأت بإعادة محمد سعد تقديمها

تلت التلاتة :

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "تلت التلاتة" العديد من الأحداث المشوقة حيث قامت غادة عبد الرازق، بتعذيب مي سليم، وواجهتها بما فعله امجد بشقيقتها وأخبرتها مي سليم انها ليس لها دخل بما حدث.

ولكن قامت غادة عبد الرازق، بقتل مي سليم بالسكينة بعد ان قامت بتعذيبها، ومن ثم وضعت جثتها في برميل لتتخلص منها.

تغيير جو :

شهدت الحلقة 6 من مسلسل تغيير جو، مشاهد رومانسية بين منة شلبي وصالح بكري “شريفة وفارس”، بعدما خرجا سويا قبل ساعات من مغادرتها لبنان. 

وأقنع إياد نصار منة شلبي بضرورة استخراج وثيقة من السفارة تمكنها من العودة إلى مصر، واستخراج باسبور جديد بعد اختفاء عصام عمر بالحقيبة. 

وقررت منة شلبي المغادرة فأقنعها فارس بقضاء آخر ليلة لها سويا، وبعد عشاء رومانسي اعترف لها بحبه ومشاعره تجاهها. 

 

 

 

 

الحلقة السادسة غادة عبد الرازق خالد الصاوي رمضان دنيا سمير غانم منة شلبي سامي مغاوري الفنان خالد الصاوي النصف الثاني من رمضان مسلسل جت سليمة مسلسل تغيير جو مسلسل تلت التلاتة مسلسل “تحت الوصاية” جت سليمة تلت التلاتة تحت الوصاية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدولار في النازل|هزة قوية تضرب الأخضر عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

انخفاض أسعار الدواجن 50% .. "المنتجين" تكشف مفاجأة بعد أزمة الأعلاف.. فيديو

%80 من المبلغ.. شوبير يزف مفاجأة حول غرامة كهربا للزمالك

نادي أوروبي يقدم عرضا رسميا لنجم الأهلي .. واللاعب يوافق

الحديد رخص والأسمنت نزل|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد هبوط الدولار

باقي 5 أيام .. أحمد موسى يعلن عن خبر عاجل لـ مشاهديه

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. مفاجأة عن رد ميتلاند بشأن بيع إمام عاشور

آخر أيام الموجة.. حالة الطقس اليوم ومناطق الأمطار في المحافظات

ترشيحاتنا

ننشر جدول امتحان نهاية العام الدراسي 2022-2023 للصف الأول الثانوي العام بالمنيا

اكتشاف يتحدى كل القوانين.. جسم غريب أكثر إضاءة من الشمس 10 ملايين مرة

إعلان عاجل.. السعودية تستأنف الرحلات الجوية والخدمات القنصلية مع سوريا

زيادة عدد الأتوبيسات وضبط الأجرة.. خطة ومواعيد عمل النقل بالعيد في القاهرة

مواعيد مترو الأنفاق خلال عيد الفطر 2023

مصرع وإصابة 9 أشخاص في تصادم ميكروباص وتريلا بحدائق أكتوبر

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقلب حماة أمريكية في زوجة ابنها يوم الزفاف يثير غضبا.. ماذا فعلت؟

نشرة المرأة والصحة..الممنوعون من تناول الرنجة.. تحذير مهم للصحة بسبب الفسيخ .. احذر تناول هذا النوع من العصير مع الأدوية

شاهد.. حيلة جديدة يستخدمها سارقو البيوت يكشفها فيديو من بريطانيا

أهمها رقم 1.. 5 علامات تحذيرية تشير لإصابتك بمرض خطير

فيديو

الحلقة 6 من مسلسلات النصف الثاني لرمضان l منى زكي تعذب مجاهد.. وسامي مغاوري يكشف سر دنيا سمير غانم

محمد رمضان يكشف حقيقة خناقة زوجات جعفر العمدة في الكواليس

كريستيانو لابس حلق.. محمد رمضان يرد على انتقادات فيلم هارلي

مش بيفرق معايا مكان اسمي واللجان الإلكترونية انتقدتني.. عمرو عبد الجليل يكشف سبب الهجوم عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ