الحلقة 6 من مسلسلات النصف الثاني لرمضان l منى زكي تعذب مجاهد.. وسامي مغاوري يكشف سر دنيا سمير غانم

شهدت الحلقة السادسة من مسلسلات النصف الثاني من رمضان، العديد من الأحداث المشوقة، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

جت سليمة :

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل جت سليمة احداث شيقة حيث اكتشف السلطان طمعان الذي يجسده الفنان خالد الصاوي أن هناك سرا وراء دخول سليمة لقصره وكذلك وجود موكوس معها.

كما عرف الوزير بالقصر الذي يجسده الفنان سامي مغاوري من هي سليمة برغم محاولاتها اخفاء حقيقتها عنه الحلقة السابقة حينما سألها عن هويتها وبلدتها .

تحت الوصاية :

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل “تحت الوصاية” العديد من الاحداث المشوقة، حيث تفاجأت منى زكي، بمكالمة من علي الطيب زوج شقيقتها ليخبرها أنه تم القاء القبض عليها بسببها، وطلب منها أن تقف بجانب أختها وكان قد اتفق مع دياب أن يحضر لها كمين، وبالفعل ذهبت منى إلى الإسكندرية وطلبت من عم ربيع ان يبقى مع أبنائها.

واكتشفت منى زكي في آخر لحظة ان صالح في المنزل عند علي الطيب، فتقوم بالهرب، واستعانت بالريس طحان لمساعدتها في تغيير شهادة “مجاهد" الزور، وقاموا بتهديده وانزاله في البحر حتى يغير شهادته.

تلت التلاتة :

شهدت الحلقة السادسة من مسلسل "تلت التلاتة" العديد من الأحداث المشوقة حيث قامت غادة عبد الرازق، بتعذيب مي سليم، وواجهتها بما فعله امجد بشقيقتها وأخبرتها مي سليم انها ليس لها دخل بما حدث.

ولكن قامت غادة عبد الرازق، بقتل مي سليم بالسكينة بعد ان قامت بتعذيبها، ومن ثم وضعت جثتها في برميل لتتخلص منها.

تغيير جو :

شهدت الحلقة 6 من مسلسل تغيير جو، مشاهد رومانسية بين منة شلبي وصالح بكري “شريفة وفارس”، بعدما خرجا سويا قبل ساعات من مغادرتها لبنان.

وأقنع إياد نصار منة شلبي بضرورة استخراج وثيقة من السفارة تمكنها من العودة إلى مصر، واستخراج باسبور جديد بعد اختفاء عصام عمر بالحقيبة.

وقررت منة شلبي المغادرة فأقنعها فارس بقضاء آخر ليلة لها سويا، وبعد عشاء رومانسي اعترف لها بحبه ومشاعره تجاهها.