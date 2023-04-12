تلت التلاتة الحلقة 5| مي سليم تنجو من الموت

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “تلت التلاتة” العديد من الاحداث المشوقة حيث تراجع أمجد عن قتل مي سليم، ولم ينفذ الخطة التي اتفق عليها مع غادة عبد الرازق.

وبعد معرفة غادة، بتراجعه عن التنفيذ قامت هي بمحاولة تنفيذ قتلها ولكن اظهرت الحلقة أن مي سليم مازالت على قيد الحياه، لتشتد المنافسة والاحداث في الحلقات المقبلة.

يذكر أن مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، يتم عرض حلقاته في شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع العام الميلادي 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرة والناس.

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لمسلسل “تلت التلاتة” لغادة عبد الرازق، تمهيداً لعرضه في شهر رمضان.

شاركت غادة جمهورها، فيديو البرومو من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “مسلسل تلت التلاتة رمضان ٢٠٢٣”.