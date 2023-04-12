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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

تلت التلاتة الحلقة 5| مي سليم تنجو من الموت

تلت التلاتة
تلت التلاتة

شهدت الحلقة الخامسة من مسلسل “تلت التلاتة” العديد من الاحداث المشوقة حيث تراجع أمجد عن قتل مي سليم، ولم ينفذ الخطة التي اتفق عليها مع غادة عبد الرازق.

وبعد معرفة غادة، بتراجعه عن التنفيذ قامت هي بمحاولة تنفيذ قتلها ولكن اظهرت الحلقة أن مي سليم مازالت على قيد الحياه، لتشتد المنافسة والاحداث في الحلقات المقبلة.

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يذكر أن مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، يتم عرض حلقاته في شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع العام الميلادي 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرة والناس.

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لمسلسل “تلت التلاتة” لغادة عبد الرازق، تمهيداً لعرضه في شهر رمضان.

شاركت غادة جمهورها، فيديو البرومو من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “مسلسل تلت التلاتة رمضان ٢٠٢٣”.

تلت التلاتة مي سليم غادة عبد الرازق مسلسل تلت التلاتة رمضان القاهرة والناس

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