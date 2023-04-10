مسلسل تلت التلاتة الحلقة 4| غادة عبد الرازق تحرض زوجها على قتل مي سليم

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل “تلت التلاتة” العديد من الاحداث المشوقة، حيث قامت غادة عبد الرازق، بانزال زوجها القبر حياً لتهديده ورعبه، ومن ثم قامت باخراجه ومساعدته على حرق العربية التي ارتكب بها حادث قتل شقيقتها.

ومن ثم قامت بأخذه لمنزل في منطقة مهجورة وعينت حارساً حتى يتعامل معه ويسيطر عليه، وقالت له انها لا تنوي قتله بل انها تريده أن يقتل حبيبته “مي سليم” في مقابل ان تتركه حي، وأن تحول اموال لحسابه يسدد بها ديونه.

رفض زوجها في بادئ الامر لكنه استسلم ووافق عليه خطتها وانتهت الحلقة وهو عند مي سليم في المنزل.

مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، يتم عرض حلقاته في شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع العام الميلادي 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرة والناس.

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لمسلسل “تلت التلاتة” لغادة عبد الرازق، تمهيداً لعرضه في شهر رمضان.

شاركت غادة جمهورها، فيديو البرومو من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “مسلسل تلت التلاتة رمضان ٢٠٢٣”.