مسلسل تلت التلاتة الحلقة 2.. زوج غادة عبد الرازق يقتل شقيقتها

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل "تلت التلاتة" العديد من الأحداث المشوقة، حيث قام محمد القس زوج غادة عبد الرازق "فريدة"، بصدم شقيقتها التوأم بالسيارة، على اعتقاد أنها زوجته ليكتشف أنه قتل شقيقتها بالخطأ.



وثارت فريدة عندما رأت أمجد زوجها، عائداً إلى المنزل بعدما قامت يطرده منه في الحلقة الأولى من المسلسل، وجاءت الشرطة لمنزلهما وذهبت غادة عبد الرازق للتعرف على جثتها بثلاجة الموتى.

مسلسل تلت التلاتة لـ غادة عبد الرازق، يتم عرض حلقاته في شهر رمضان المبارك، بالتزامن مع العام الميلادي 2023، عبر قناة النهار، والمحور، والقاهرة والناس.

طرحت الشركة المنتجة البرومو الرسمي لمسلسل “تلت التلاتة” لغادة عبد الرازق، تمهيداً لعرضه في شهر رمضان.

شاركت غادة جمهورها، فيديو البرومو من خلال حسابها الرسمي على “إنستجرام”، وعلقت قائلة: “مسلسل تلت التلاتة رمضان ٢٠٢٣”.