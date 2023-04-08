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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بملابس رياضية.. غادة عبد الرازق تنشر صورا من كواليس مسلسل «تلت التلاتة»

غادة عبد الرازق
غادة عبد الرازق

حرصت الفنانة غادة عبد الرازق على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، صورا جديدة من أحدث ظهور لها في مسلسل "تلت التلاتة".

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تألقت غادة عبد الرازق في الصور بإطلالة لافتة، حيث ارتدت ليجن باللون الموف الغامق على سويت شيرت باللون الموف الفاتح، ما كشف عن رشاقتها.

وانتعلت غادة عبد الرازق حذاًء رياضيا باللون الأخضر اللافت، ما منحها إطلالة رياضية لافتة، ولم ترتدِ إكسسوارات أو مجوهرات، ونالت صورتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت غادة عبد الرزاق على تسريحة شعر بسيطة للغاية، ووضعت بعض لمسات المكياج غير المبالغ فيها.

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