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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

سعر فستان ياسمين صبري يثير الجدل| رقم خرافي

ياسمين صبري
ياسمين صبري

حرصت الفنانة ياسمين صبري على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

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تألقت ياسمين صبري في الصور بإطلالة أنيقة كعادتها، حيث ارتدت فستانا متوسط الطول و اتسم بصيحة الأوف شولدر التي تتصدر أحدث صيحات الموضة، وباللون الموف الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات.

قد حمل فستان ياسمين صبري توقيع دار الأزياء Solace London ،  وبلغ سعر التصميم 2550 ريال سعودي أي ما يقرب من 25 ألف جنيه مصري.

أنتعلت ياسمين صبري حذاء صيفي انيق ذا كعب عالي باللون الذهبي، وتزينت بمجموعة لافتة من المجوهرات التي زادت من أناقتها و منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت ياسمين صبري على خصلات شعرها البني المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت ميكاجا جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئ.

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