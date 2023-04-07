عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة رمضانية.. ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها

ملك أحمد زاهر
ملك أحمد زاهر

حرصت ملك أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

txt

بقفطان رمضان.. شاهيناز تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

txt

بقفطان رمضان.. بوسي تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

ولفتت ملك أحمد زاهر، الأنظار بإطلالة رمضانية أنيقة، حيث ارتدت بنطلون وتوب باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معهما قفطان مفتوح بنفس اللون.

 

وانتعلت ملك أحمد زاهر، حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع كلاتش متوسط الحجم باللون الذهبي مما منحها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

 

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ملك أحمد زاهر على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.

ملك احمد زاهر أخر أعمال ملك أحمد زاهر إطلالات ملك احمدر زاهر اطلالة ملك احمد زاهر اخبار ملك احمد زاهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

480 جنيهًا.. هزة قوية تضرب أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط غير مسبوق يضرب الدولار عالميًا|وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بعد التراجع

نعي مؤثر.. آخر ما كتبته شيرين الطحان قبل وعكتها الصحية ووفاتها

سبب وفاة شيرين الطحان| قصة 100 يوم مع المرض وهذه آخر كلماتها

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

وفاة شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان

مفاجأة مدوية.. بيراميدز يدرس الانسحاب من نهائي الكأس أمام الأهلي

موضوعات متعلقة

أعراض وأسباب مرض شيرين الطحان بعد وفاتها| تفاصيل

نشرة المرأة و الصحة| آخر صورة لشيرين الطحان قبل وفاتها.. كيف يتجنب مرضى السكر الإصابة بالغدة الدرقية؟

بقفطان رمضان.. شاهيناز تخطف الأنظار بهذه الإطلالة| شاهد

اليوم العالمي للتوحد.. علامات مبكرة تنذر بالإصابة| تعرف عليها

أحلى من المطاعم.. طريقة عمل طاجن عكاوي

أكلات سحرية لخسارة الوزن والكوليسترول في رمضان

تحذير.. لا تتناول هذه المشروبات على الإفطار مع الأدوية| تفاصيل

كيف تخسر كيلوجرامات.. أشياء توقف عنها فورا للتخلص من الوزن الزائد

ترشيحاتنا

جوزها طفش وتعول 5 أبناء.. الحاجة فايزة بائعة خضار مهددة بالحبس بسبب 10 آلاف جنيه

الصحف السعودية| بيان مشترك للمملكة وإيران.. وولي العهد يجري اتصالا هاتفيا بنظيره الكويتي.. رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يستقبل وزير الدفاع

بإطلالة رمضانية.. ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها

بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة الثالثة من رمضان بمحافظة الجيزة

فيسبوك يشتعل بفيديو تعذيب كلب في سوهاج والأمن يضبط المصور

آخر تطورات صفقة الحبوب.. ولافروف يكشف هدف الغرب بعد تدمير روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القهوة بزيت الزيتون.. اختراع يضع أشهر مقهي عالمي في أزمة

في يوم الصحة العالمي.. هذه الفحوصات الطبية مهمة لا تتجاهلها

لماذا رفض أمير عيد الاعتذار لمحمد رمضان| ما قصة الأزمة بين الثنائي؟

سجائر وفلفل وثلج في رؤوس الزبائن.. حلاق يثير الجدل عبر السوشيال ميديا

فيديو

"يا رب بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين"..آخر ما قالته شيرين الطحان

وفاة شيرين الطحان.. حاربت السرطان 7 سنوات وحرمت من ابنتها لهذا السبب

وفاة شيرين الطحان..رفضت المتاجرة بمرضها ودخلت عالم الفن من بوابة أحمد الفيشاوي

فيديوهات ساخنة.. تفاصيل منع الموديل سلمى الشيمي من السفر/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (5) الرَّحمن الرَّحيم

عبد المعطى أحمد

عبدالمعطى أحمد يكتب: سلوكيات فى رمضان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: حقوق الإنسان الأمريكاني

د.احمد فخرى

د. أحمد فخري يكتب: سيكولوجية المقالب مابين الفكاهة والسادية

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (4) رب العالمين

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أغاني رمضان وتأثيرها على النفوس

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: شكرا السودان

د.أحمد علي سليمان

د. أحمد علي سليمان يكتب: الطريق إلى نصر العاشر من رمضان

اﻟﻤﺰﻳﺪ