بإطلالة رمضانية.. ملك أحمد زاهر تستعرض أناقتها

حرصت ملك أحمد زاهر على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور جديدة من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

ولفتت ملك أحمد زاهر، الأنظار بإطلالة رمضانية أنيقة، حيث ارتدت بنطلون وتوب باللون الأسود الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات ونسقت معهما قفطان مفتوح بنفس اللون.

وانتعلت ملك أحمد زاهر، حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، مع كلاتش متوسط الحجم باللون الذهبي مما منحها إطلالة متكاملة، وقد نالت صورها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، اعتمدت ملك أحمد زاهر على خصلات شعرها الأشقر المنسدلة، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.