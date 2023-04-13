اليابان تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخًا باليستيًا

انتقد كبير أمناء مجلس الوزراء الياباني هيروكازو ماتسونو، اليوم الخميس، إطلاق كوريا الشمالية الصاروخي الأخير باعتباره انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي، قائلاً إنه "غير مقبول تماما".

وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية -في مؤتمر صحفي في طوكيو نقلته وكالة الأنباء اليابانية /كيودو/- إن طوكيو قدمت احتجاجا شديدا إلى بيونج يانج عبر السفارة اليابانية في بكين. إذ لا توجد علاقات دبلوماسية تربط بين اليابان وكوريا الشمالية.

من جانبه قال وزير الخارجية يوشيماسا هاياشي في وقت لاحق إن إطلاق كوريا الشمالية المتكرر للصواريخ يشكل "تهديدا خطيرا ووشيكا" لأمن اليابان.

وكان الجيش الكوري الجنوبي قد أعلن صباح اليوم أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق اليوم الخميس.

وذكرت هيئة الأركان المشتركة أنها رصدت عملية الإطلاق. وفقا لوكالة يونهاب للأنباء.