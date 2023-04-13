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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

على طريقة ياسمين عز| كتاب يجعل الرجل "خاتم في صباعك".. قرأته ميجان وبيونسيه

رجل وزوجته
رجل وزوجته

نشر كتاب عام 1995 عن كيفية التعامل مع الرجل، وأثار ظواهر غريبة منذ طرحه في ذلك الوقت، وجاء الكتاب بعنوان: “القواعد.. أسرار تم اختبارها عبر الزمن للاستحواذ على قلب الرجل” ليؤدي دليل المواعدة إلى انقسام الرأي العام بشدة.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل" البريطانية، انتقد النقاد القواعد التي بدت وكأنها نصيحة قديمة حتى قبل 30 عامًا، وهي: “لا تتحدثي إلى رجل أولاً ؛ لا تطلبي منه أن يرقص وأن ينهي الموعد أولاً”.

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ميجان ماركل أمام القضاء من جديد بسبب كلمة.. تفاصيل

وقال البعض عن الكتاب أنه شجع النساء على التلاعب بالرجال، وكانت من بين نصائح الكتاب عدم الاتصال بالرجل ونادراً ما ترد على مكالماته، ولا تقابله في منتصف الطريق أو الذهاب إلى موعد غرامي.

دليل للعلاقة بين الرجل والمرأة

ورغم كل هذه النصائح الغريبة كان الكتاب الأكر مبيعا في ذلك الوقت، حيث تم بيع 4 ملايين نسخة بـ 27 لغة.

والغريب أنه اعترفت بيونسيه أنها اتبعت القواعد الموجودة في الكتاب، وأيضا استخدمت “بليك ليفلي” هذه القواعد لإيقاع ليوناردو دي كابريو في حبها، حيث قرأت الكتاب على مدار 5 أشهر.

ويتضمن قواعد أخري من بينها، لا تواعدي رجلا متزوجا، والغريب أيضا أنه تم رصد أن ميجان ماركل درست ها الكتاب واستخدمته لإيقاع هاري في حبها.

وقدمت مؤلفا الكتاب “شيري وإلين” 63 و 65 عامًا ، نصائح حول كيفية إبقاء الرجل سعيدًا وملتزمًا في علاقة طويلة.


والآن عادت الكاتبتان بكتاب جديد ويحمل عنوان “قواعد الاستيلاء على قلبه"، ومزح البعض من هذا الكتاب قائلين: “احذر قراءة هذ الكتاب سيؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم”.

كتاب يطبق قواعد ياسمين عز للتعامل مع الرجل

ونشرت أجزاء من كتاب “قواعد الاستيلاء على قلبه" ومن بينها: “العلاقة بين الرجل والمرأة ليست متساوية بنسبة 100% يجب على الرجل أن يتابعك ويقترح عليك، الزواج ليس دائمًا أيضًا. ويجب أن يتفق كلاكما على أن زوجك أو شريكك هو صانع القرار وأنك عضو فريقه الداعم الرئيسي ... حتى لو كسبت المزيد من المال”.

ويتابع الكتاب: "العلاقات الرومانسية تقوم على علم الأحياء ، وليس على التمويل. هناك تسلسل هرمي يعود إلى أيام الكهوف، إذا كنت تتصرفي بشكل متسلط أو متعجرف سيبعد عنك زوجك لذا دعيه يأخذ الدور القيادي".

ويضيف الكتاب: “نقول ، بشكل عام ، أن الرجال يولدون قادة، هذا أمر بيولوجي لاحظنه من تجربتنا وتجربة عملائنا، وتنص البيولوجيا على أن الرجال يولدون للقيادة وأن دور النساء الرعاية، حتى لو كانوا في مناصب قوية في حياتهن العملية”.

كتاب جديد بيونسيه ميجان ماركل ياسمين عز

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