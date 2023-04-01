ميجان ماركل أمام القضاء من جديد بسبب كلمة.. تفاصيل

فازت دوقة ساسكس برفض قضية تشهير أمريكية رفعتها أختها غير الشقيقة، إذا قاضت “سامانثا ماركل” ميجان بتهمة التشهير والكذب المؤذي، لأنها قالت أنها كانت الطفلة الوحيدة في مقابلتها مع أوبرا وينفري.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، طالبتها سامانثا بتعويض قدره 75 ألف دولار (62 ألف جنيه إسترليني)، لكن قاضيا في فلوريدا رفض القضية ، قائلا إن ميجان كانت تعبر عن رأي - ولا يمكن إثبات خطأ الآراء.

في أوراق المحكمة ، كتبت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية شارلين إدواردز هانيويل: “كما يفهم المستمع، فإن المدعى عليها تعبر فقط عن رأيها حول طفولتها وعلاقتها بأشقائها غير الأشقاء”.

وتابعت: "هكذا ، وجدت المحكمة أن أقوال المدعى عليها لا يمكن التحقق منها بشكل موضوعي ولا تخضع لإثبات، لا يمكن للمدعية دحض رأي المدعى عليه في طفولتها".

ميجان ماركل وشقيقتها أمام القضاء

كانت قد رفعت سامانثا ماركل، وهي أخت ميان غير الشقيقة من زواج الأب توماس ماركل الأول، القضية المدنية في مارس من العام الماضي.

في مقابلة أوبرا - التي شاهدها أكثر من 50 مليون شخص حول العالم - قالت ميجان إنها لا تعرف سامانثا حقًا، مضيفة: “لقد نشأت كطفل وحيد ، وهو ما يعرفه كل من نشأ من حولي ، وتمنيت إخوة”.

بالإضافة إلى مقابلة تلفزيون أوبرا ، زعمت سامانثا ماركل، التي تعيش في فلوريدا، أن الدوقة قد شوهتها من خلال تقديم معلومات إلى سيرة ذاتية غير مصرح بها لعام 2020 تسمى Finding Freedom، لكن القاضية هانيويل وجدت أيضًا أن الدوقة لا يمكن أن تكون مسؤولة عن محتويات الكتاب لأنها لم تنشره.