عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ميجان ماركل أمام القضاء من جديد بسبب كلمة.. تفاصيل

هاري وميجان ماركل
هاري وميجان ماركل

فازت دوقة ساسكس برفض قضية تشهير أمريكية رفعتها أختها غير الشقيقة، إذا قاضت “سامانثا ماركل” ميجان بتهمة التشهير والكذب المؤذي، لأنها قالت أنها كانت الطفلة الوحيدة في مقابلتها مع أوبرا وينفري.

ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، طالبتها سامانثا بتعويض قدره 75 ألف دولار (62 ألف جنيه إسترليني)، لكن قاضيا في فلوريدا رفض القضية ، قائلا إن ميجان كانت تعبر عن رأي - ولا يمكن إثبات خطأ الآراء.

txt

هل ميجان ماركل حامل لثالث مرة ؟ هذه الصورة تكشف الحقيقة

txt

بعد تجاهل الأمريكان.. ميجان ماركل وهاري في ورطة

في أوراق المحكمة ، كتبت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية شارلين إدواردز هانيويل: “كما يفهم المستمع، فإن المدعى عليها تعبر فقط عن رأيها حول طفولتها وعلاقتها بأشقائها غير الأشقاء”.

وتابعت: "هكذا ، وجدت المحكمة أن أقوال المدعى عليها لا يمكن التحقق منها بشكل موضوعي ولا تخضع لإثبات، لا يمكن للمدعية دحض رأي المدعى عليه في طفولتها".

ميجان ماركل وشقيقتها أمام القضاء

كانت قد رفعت سامانثا ماركل، وهي أخت ميان غير الشقيقة من زواج الأب توماس ماركل الأول، القضية المدنية في مارس من العام الماضي.

في مقابلة أوبرا - التي شاهدها أكثر من 50 مليون شخص حول العالم - قالت ميجان إنها لا تعرف سامانثا حقًا، مضيفة: “لقد نشأت كطفل وحيد ، وهو ما يعرفه كل من نشأ من حولي ، وتمنيت إخوة”.

بالإضافة إلى مقابلة تلفزيون أوبرا ، زعمت سامانثا ماركل، التي تعيش في فلوريدا، أن الدوقة قد شوهتها من خلال تقديم معلومات إلى سيرة ذاتية غير مصرح بها لعام 2020 تسمى Finding Freedom، لكن القاضية هانيويل وجدت أيضًا أن الدوقة لا يمكن أن تكون مسؤولة عن محتويات الكتاب لأنها لم تنشره.

ميجان ماركل تهمة سامانثا ماركل محكمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كيلو أرز واحد| إعلان عاجل من التموين بشأن صرف سلع شهر إبريل.. وهذه الأسعار الجديدة

40 درجة .. الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

عكس التوقعات.. هبوط أسعار الذهب اليوم السبت 1 أبريل 2023

250 جنيها| التموين تكشف مفاجأة عن سعر الذهب الفترة المقبلة.. وتؤكد: “ماحدش يتسرع ويشتري”

قرار عاجل من مرتضى منصور يخص نادي الزمالك

زيادة المعاشات 30%.. مفاجأة خلال ساعات بعد قرار السيسي

قرار عاجل من سلطنة عمان بحرمان الوافدين من العمل بهذه المهنة

خالد الغندور يفتح النار على كهربا بسبب رامز جلال

ترشيحاتنا

يتخطى 400 ألف جنيه.. سعر صادم لحذاء ياسمين صبري

مادلين طبر تفتح النار على محمد رمضان وتهاجم برنامج رامز جلال.. وتؤكد: أجريت عمليات تجميل وأرحب بالزواج

3 تريليونات جنيه.. الموازنة العامة الجديدة تُلبى الأولويات التنموية والاجتماعية والتعليمية

قراءة سورة يس قبل الفجر.. هل يصل ثوابها للأموات؟ علي جمعة يوضح

أضعاف الدخل السابق.. مصطفى كامل يعدل بروتوكول تعاون الموسيقيين مع شركات المحمول

السلطات الكندية تلقي القبض على مجموعة صيد الصغار وسط مخاوف من المواطنين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل التين المجفف فى رمضان

احذر | هرس الفول بهذه الطريقة يصيبك بـ السرطان

10 نصائح.. كيف يمكنك تدريب طفلك على صيام شهر رمضان ؟

أكلة دسمة.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الكوارع في شهر رمضان؟

فيديو

موعد انتهاء موجة الصقيع .. بيان مهم من الأرصاد الجوية

توقعات بطرح شهادات ادخارية بـ عائد 20% | فيديو

سر استبعاد مدرب الأهلي لنجم الفريق.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

أجدع ناس.. سعودي يتحدث عن شهامة المصريين في رمضان/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (3).. الحمد لله

د. فتحي حسين

د. فتحي حسين يكتب: شات جي بي تي.. ثورة في العالم الرقمي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: القيم الأمريكية وأحلام الصين وروسيا

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (2).. البسملة وأسرارها

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: المسحراتي وفن " القوما "

هند عصام

هند عصام تكتب: خوفو ملك مصر العليا والسفلى

وليد نجا

وليد نجا يكتب: ذكرى نصر العاشر من رمضان

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ