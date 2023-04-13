عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مع اقتراب نهاية الدوري.. أسامة خليل يحذر: الإسماعيلي فى خطر

النادي الإسماعيلي
النادي الإسماعيلي

حذر أسامة خليل، المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، من وضعية فريق قلعة الدراويش فى بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري، مشددا على أن الفريق ما زال في خطر. 

وقال أسامة خليل، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الإسماعيلي ما زال في خطر، ليس كافيا أن الإسماعيلي يتعافى تدريجيا لأنه كلما اقتربت المسابقة من نهايتها اشتدت صعوبتها”. 

وأضاف: “الفوز داخل ملعبنا هو بقاؤنا وحفاظنا على تاريخ نادينا  العظيم”. 

الزمالك اليوم.. مفاجأة بغرامة كهربا وبند غريب بعقد أوسوريو ومصير غامض لجمعة

أخبار الأهلي.. غيابات مواجهة فاركو.. ومفاجأة توقيع إمام عاشور وتفاصيل ضم موليكا

الإسماعيلي ينهى تعاقد كوليبالي 

اتفقت لجنة التعاقدات بالنادي الإسماعيلي مع عبد القادر كوليبالى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم  بالنادي، على فسخ التعاقد بالتراضي.

حضر الجلسة بالنادي الإسماعيلي كل من إبراهيم نصر، رئيس لجنة التعاقدات، الذى قام بالتنسيق مع إدارة شئون اللاعبين برئاسة الكابتن أشرف عبد الكريم، والإدارة القانونية برئاسة المستشار أدهم حميدة، وقد أتمت الإدارة القانونية والتعاقدات وشئون اللاعبين إجراءات فسخ التعاقد بالتراضي بحصول اللاعب عبد القادر كوليبالي على 10 آلاف دولار.

جدير بالذكر أن عقد اللاعب عبد القادر كوليبالي بالنادي الإسماعيلي كان بقيمة 740 ألف دولار بما يعادل نحو 25 مليون جنيه.

شارك اللاعب لمدة 12 دقيقة فقط، وكان ذلك في مباراة فريقي الإسماعيلي وغزل المحلة  بديلا للاعب أحمد مدبولي في الدقيقة 78.
 

بعد السقوط الإفريقي.. جهاز فني مصري لقيادة الزمالك بعد رحيل فيريرا

جهاز فني أوروبي.. شوبير يكشف بقاء 3 مدربين بعد رحيل فيريرا عن الزمالك

تصحيح الأوضاع في النادي الإسماعيلي 

وبذلك يكون مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وفر نحو 730 ألف دولار كان سيتحملها حالة استمرار اللاعب. 

ويأتي ذلك في إطار سياسة مجلس إدارة النادي لتصحيح الأوضاع داخل النادي، والتي تسببت في تحمل خزينة النادى أعباء مالية ضخمة دون تحقيق أي استفادة فنية، وفي ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها قلعة الدراويش.

تجدر الإشارة إلى أن النادي الإسماعيلي يعاني حاليا من مشاكل قديمة يطالب فيها لاعبون أجانب بمستحقاتهم من خلال قضايا مرفوعة على النادي في المحكمة الدولية الرياضية.

ويسعى المجلس الحالي للنادي الإسماعيلي لإنهاء مثل هذه الأزمات بشكل يتناسب مع ظروفه المالية الصعبة، وحتى لا تتسبب مثل هذه القضايا في عرقلة مسيرة الفريق في المستقبل.

الاسماعيلي أسامة خليل الدوري الممتاز عبد القادر كوليبالى أحمد مدبولي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض أسعار الدواجن 50% .. "المنتجين" تكشف مفاجأة بعد أزمة الأعلاف.. فيديو

الدولار في النازل|هزة قوية تضرب الأخضر عالميا ومفاجأة بسعره مقابل الجنيه الآن

صرف مستحقات اللاعبين| أول قرار لمدرب الزمالك الجديد بعد وصوله مصر

الحديد رخص والأسمنت نزل|مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن بعد هبوط الدولار

نادي أوروبي يقدم عرضا رسميا لنجم الأهلي .. واللاعب يوافق

%80 من المبلغ.. شوبير يزف مفاجأة حول غرامة كهربا للزمالك

باقي 5 أيام .. أحمد موسى يعلن عن خبر عاجل لـ مشاهديه

بعد أنباء توقيعه للأهلي.. مفاجأة عن رد ميتلاند بشأن بيع إمام عاشور

موضوعات متعلقة

المدير الفنى لقطاع الناشئين بـ الإسماعيلي يحاضر مدربين اليمن

حمدي النقاز يرحل عن الإسماعيلي بنهاية الموسم

ترشيحاتنا

السبب معروف.. تصدر مسلسل جعفر العمدة في السباق الرمضاني يشعل مواقع التواصل

الأقوى منذ 14 عامًا.. أستراليا تحذّر من إعصار «إلسا»

مع اقتراب نهاية الدوري.. أسامة خليل يحذر: الإسماعيلي فى خطر

برلمانية: تعاقد الصحة مع «جريفولز إيجيبت» لمشتقات البلازما تطبيق لوثيقة سياسات ملكية الدولة 

مقابل مليون دولار.. الهلال السوداني يكشف حقيقة اقتراب ليليبو من الزمالك |خاص

تصرف اليوم ولمدة 5 أيام.. الحكومة تعلن عن هدية للمواطنين قبل العيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. نوع من السجائر فيه سم خطير

لو إنت فقير.. أمراض مخيفة تصيبك بسبب نقص المال

مقلب حماة أمريكية في زوجة ابنها يوم الزفاف يثير غضبا.. ماذا فعلت؟

نشرة المرأة والصحة..الممنوعون من تناول الرنجة.. تحذير مهم للصحة بسبب الفسيخ .. احذر تناول هذا النوع من العصير مع الأدوية

فيديو

الحلقة 6 من مسلسلات النصف الثاني لرمضان l منى زكي تعذب مجاهد.. وسامي مغاوري يكشف سر دنيا سمير غانم

محمد رمضان يكشف حقيقة خناقة زوجات جعفر العمدة في الكواليس

كريستيانو لابس حلق.. محمد رمضان يرد على انتقادات فيلم هارلي

مش بيفرق معايا مكان اسمي واللجان الإلكترونية انتقدتني.. عمرو عبد الجليل يكشف سبب الهجوم عليه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ