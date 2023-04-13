مع اقتراب نهاية الدوري.. أسامة خليل يحذر: الإسماعيلي فى خطر

حذر أسامة خليل، المتحدث الرسمي باسم النادي الإسماعيلي، من وضعية فريق قلعة الدراويش فى بطولة الدوري الممتاز خلال الموسم الجاري، مشددا على أن الفريق ما زال في خطر.

وقال أسامة خليل، عبر الصفحة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “الإسماعيلي ما زال في خطر، ليس كافيا أن الإسماعيلي يتعافى تدريجيا لأنه كلما اقتربت المسابقة من نهايتها اشتدت صعوبتها”.

وأضاف: “الفوز داخل ملعبنا هو بقاؤنا وحفاظنا على تاريخ نادينا العظيم”.

الإسماعيلي ينهى تعاقد كوليبالي

اتفقت لجنة التعاقدات بالنادي الإسماعيلي مع عبد القادر كوليبالى، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على فسخ التعاقد بالتراضي.

حضر الجلسة بالنادي الإسماعيلي كل من إبراهيم نصر، رئيس لجنة التعاقدات، الذى قام بالتنسيق مع إدارة شئون اللاعبين برئاسة الكابتن أشرف عبد الكريم، والإدارة القانونية برئاسة المستشار أدهم حميدة، وقد أتمت الإدارة القانونية والتعاقدات وشئون اللاعبين إجراءات فسخ التعاقد بالتراضي بحصول اللاعب عبد القادر كوليبالي على 10 آلاف دولار.

جدير بالذكر أن عقد اللاعب عبد القادر كوليبالي بالنادي الإسماعيلي كان بقيمة 740 ألف دولار بما يعادل نحو 25 مليون جنيه.

شارك اللاعب لمدة 12 دقيقة فقط، وكان ذلك في مباراة فريقي الإسماعيلي وغزل المحلة بديلا للاعب أحمد مدبولي في الدقيقة 78.



تصحيح الأوضاع في النادي الإسماعيلي

وبذلك يكون مجلس إدارة النادي الإسماعيلي وفر نحو 730 ألف دولار كان سيتحملها حالة استمرار اللاعب.

ويأتي ذلك في إطار سياسة مجلس إدارة النادي لتصحيح الأوضاع داخل النادي، والتي تسببت في تحمل خزينة النادى أعباء مالية ضخمة دون تحقيق أي استفادة فنية، وفي ظل الأزمة المالية الطاحنة التي تعاني منها قلعة الدراويش.

تجدر الإشارة إلى أن النادي الإسماعيلي يعاني حاليا من مشاكل قديمة يطالب فيها لاعبون أجانب بمستحقاتهم من خلال قضايا مرفوعة على النادي في المحكمة الدولية الرياضية.

ويسعى المجلس الحالي للنادي الإسماعيلي لإنهاء مثل هذه الأزمات بشكل يتناسب مع ظروفه المالية الصعبة، وحتى لا تتسبب مثل هذه القضايا في عرقلة مسيرة الفريق في المستقبل.