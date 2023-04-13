إدارة بئر العبد التعليمية تحتفل بختام الأنشطة للعام الدراسي الجاري

شهد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة شمال سيناء، الاحتفال الذي أقامته إدارة بئر العبد التعليمية بمناسبة ختام الأنشطة للعام الدراسى 2022/2023 م، والذى عقد بمدرسة بئر العبد الإعدادية بنات، بإشراف حنان المداح، مدير عام الشئون التنفيذية، وتنظيم باسم حسن، رئيس قسم الخدمات والأنشطة الطلابية بإدارة بئر العبد التعليمية.

وتضمنت فقرات الحفل تقديم عروض رياضية لطلبة وطالبات المدارس، بخلاف فقرات غناء، وإنشاد ديني وقصائد شعرية عن الأم، كما قدم أطفال رياض الأطفال عرضاً مسرحياً بعنوان "يا حضرة العمدة"، ثم عرضا فنيا بعنوان "طريق الكباش"، ثم فقرة عرض مسرحي من الفلكلور الشعبى باللهجة الصعيدية من مدرسة الغزلان للتعليم الأساسي، وقدمت فقرة التمثيل بالبنتوميم مدرسة أم عقبة.

معرض الأنشطة

وعلى هامش الاحتفال، افتتح وكيل الوزارة معرض الأنشطة الذى اشتمل على معروضات لجميع المواد الدراسية للعام الدراسي 2022/2023م، من بينها معروضات في المجال الصناعي، والتربية الفنية والاقتصاد المنزلي وللصحافة.

حضر الحفل سالم عابد، مدير إدارة بئر العبد التعليمية، وخالد أبو سلمة، مدير إدارة التعليم الإعدادي، وإيهاب الخليلى، مدير إدارة التعليم الابتدائي، وعاطف أحمد حمدي العلاقمي، مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، ومحمد زاهر، رئيس مجلس أمناء وآباء المحافظة.