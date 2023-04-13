أخبار التكنولوجيا|تحذيرات خطيرة من أخطاء شائعة قد تكلفك هاتفك الآيفون.. Huawei تكشف عن مفاجأة جديدة في رمضان

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي:

حكمت محكمة مقاطعة مانهايم بألمانيا لصالح شركة نوكيا Nokia في قضية براءة اختراع ضد شركة تصنيع الهواتف الذكية "فيفو" Vivo.

يقدم موقع Giztop كود خصم بقيمة 50 دولارًا لإصدار Redmi Note 12 Turbo Harry Potter. يأتي الهاتف الذكي ، وهو أول هاتف يحمل طابع هاري بوتر ، بسعر بيع بالتجزئة يبلغ 599 دولارًا أمريكيًا. لكن مع استخدام كوبون الخصم: MHP50 ، يمكنك شراء الهاتف مقابل 549 دولارًا فقط على الموقع الأجنبي .

كشفت شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة عن أول قلاية هوائية ذكية لا تدور بسعة 4.5 لتر، باسم MIJIA Smart Air Fryer .

يمكن أن يكون رمضان فرصة مثالية لاتباع نظام غذائي صحي، بالإضافة إلى استثمار ساعات الصيام ووجبات الإفطار في إنقاص الوزن، لذلك سنستعرض أهم التطبيقات المختلفة التي تساعدك على إنقاص الوزن في هذه الأيام.

طالبات مصريات يدشن تطبيقا جديدا لترشيد استهلاكنا اليومي في جميع أفعالنا اليومية

نجحت طالبة، فى تدشين حملة مجتمعية جديدة لمشروع تخرج في قسم علاقات عامة وإعلان بكلية إعلام، بصحبة مجموعة عمل من الكلية.

أطلقت شركة ريلمي الصينية الرائدة هاتف Realme GT Neo5 SE في الصين ، وأصبح الهاتف الذكي الآن متاحًا للشراء في الصين خلال اليومين الماضيين. ومع ذلك ، فإن الشركة لم تعرض للبيع الإصدار الأعلى من الهاتف الذكي بسعة 16 جيجابايت + 1 تيرابايت، لكنه معروض الآن.

يعد أفضل هاتف لشركة سامسونج Samsung الكورية الجنوبية، هو هاتفها الاقتصادي الأحدث الـ Samsung Galaxy A13 لينضم إلى سلسلة الـ A الأشهر في مصر مع الاهتمام بالبطارية الكبيرة فدعونا نتعرف على المواصفات الكاملة لهاتف الـ Samsung Galaxy A13 .

أفضل موبايل Nokia | لازم تشتريه قبل رمضان ما يخلص.. وهذا سعره

تعود العلامة التجارية نوكيا Nokia بقوة مرة أخرى، حيث تحاول أن تطلق هواتف رخيصة الثمن، لكن بمواصفات مميزة للغاية، فعلى الرغم من أن أغلب المستخدمين يرغبون في شراء هواتف الفلاجشيب أو متوسطة الفئة، لكن يوجد هواتف رخيصة تمتلك إمكانيات ممتازة.

تعرف هواتف iPhone المطورة من قبل شركة آبل Apple بأنها هواتف آمنة للغاية، ولكن بعض الأخطاء الشائعة قد تؤدي إلى احتراقها واشتعال النيران فيها، لذلك سنستعرض مجموعة من أكبر الأخطاء التي يحتاج المستخدمون إلى تجنبها كي لا تشتعل الهواتف باهظة الثمن.

يعد تطبيق واتساب WhatsApp، هو أفضل منصة لإجراء مكالمات الصوت والفيديو مع أشخاص في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك، يمكن أن تنخفض تجربة المكالمات المرئية على التطبيق بطريقة ما، وإذا فشلت في إجراء مكالماتك بشكل جيد أو كانت جودة الفيديو لا ترقى إلى المستوى المطلوب حتى لو كان هاتفك يحتوي على كاميرا متطورة، فقد يكون واتساب هو السبب.

لعشاق هواوي نوفا.. Huawei تكشف عن مفاجاة جديدة في رمضان

أكدت شركة هواوي Huawei الصينية، على تاريخ إطلاق سلسلة نوفا الجديدة Huawei Nova 11، والتي سيتم الإعلان عنها بشكل رسمي في الأيام الأخيرة من شهر رمضان المبارك، الموافق 17 أبريل الجاري .