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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بطارية 7000 مللي أمبير.. هواوي تفاجئ الشباب بهاتف جبار

هاتف هواوي Huawei
هاتف هواوي Huawei Enjoy 60X

تعتزم شركة هواوي الصينية إطلاق هاتف جديد للشباب من الفئة المتوسطة خلال الأيام المقبلة، حيث سيضم الهاتف عددا من القدرات والإمكانات الفائقة التي تجعله منافسا قويا لهواتف سامسونج وشاومي من الفئة المتوسطة. 

 

وحسب موقع Gizmochina فإن هاتف Huawei Enjoy 60X  القادم من شركة هواوي سيحتوي على بطارية ضخمة تبلغ سعتها 7000 مللي أمبير في الساعة ، مما يجعله أكبر هاتف بسعة بطارية في خط إنتاج الهواتف الذكية الحالية من هواوي.

 

وفقا للتسريبات فإن هاتف هواوي Huawei Enjoy 60X قد يتم إطلاقه في  17 أبريل المقبل، مع شاشة عملاقة، ونظام التشغيل نظام HarmonyOS 3.0، كما من المرجح أن تعلن الشركة عنه في نفس الحدث الذي ستطلق فيه سلسلة Nova 11 . 

 

وسيأتي هاتف هواوي Huawei Enjoy 60X بشاشة من نوع AMOLED ، قياس 6.95 بوصة، مع معدل تحديث شاشة متغير 120 هرتز في الثانية، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، ومقاومة للمياه والغبار. 

 

ويعمل هاتف هواوي Huawei Enjoy 60X بمعالج من شركة كوالكوم الأميركية، يدعم شبكة الجيل الرابع 4G ، أو معالج من نوع Kirin ، مقترنا مع ذاكرة وصول عشوائي رام سعة 6 و 8 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.

   

 

 

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