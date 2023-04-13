لحياة صحية.. شاومي تطلق إيرفراير جديدة بـ 1000 جنيه فقط

كشفت شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة عن أول قلاية هوائية ذكية لا تدور بسعة 4.5 لتر، باسم MIJIA Smart Air Fryer .

وبحسب موقع جيز مو شينا التقني، تبلغ سعر القلاية الهوائية بسعة 4.5 لتر متاحة للبيع المسبق لفترة محدودة بسعر 36 دولارًا في بلد المنشأ الصين (أي ما يعادل 1000 جنيه مصري تقريبا).

تأتي القلاية الهوائية Xiaomi MIJIA الجديدة مع تحسينات كبيرة مقارنة بالإصدار السابق، حيث أن لديها سعة أكبر مع الحاوية 4.5 لتر. كما تأتي مزودة بتقنية تسخين دوران الهواء الساخن المطورة بزاوية 360 درجة لطهي فعال، وتستخدم القلاية الهوائية تقنية تدوير الهواء ثلاثية الأبعاد لتتيح تسخين الطعام بشكل متساوٍ، وتتيح أيضًا إزالة الدهون الزائدة لجعل طعم الطعام مقرمشًا من الخارج وطريًا من الداخل.

تتيح سلة القلي المحسّنة ثلاثية الأبعاد الخاصة بها وجود مجرى هواء دائري يوجه الهواء الساخن إلى الأسفل لتسخين الطعام بشكل منتظم.

بفضل سلة القلي الكبيرة التي تبلغ سعتها 4.5 لترًا ، تستطيع القلاية الهوائية MIJIA Smart Air Fryer الجديدة سعة 4.5 لتر خبز مجموعة متنوعة من المعجنات ، بالإضافة إلى شرائح اللحم والدجاج والكثير من المواد الغذائية.

و الأهم من ذلك ، أن القلاية الهوائية توفر طعامًا صحيًا لجميع أفراد الأسرة في أي وقت ، و قادرة على إنجاز العديد من مهام الطهي بما في ذلك القلي والشوي وخبز البيتزا دون الحاجة إلى أدوات مطبخ إضافية.

وجدير بالذكر أنه يمكن استخدامها لتفكيك الأطعمة المجمدة ، وكذلك خبز مجموعة متنوعة من الخضار والفواكه المجففة الصحية.

كما أن قدرة التخمير المستمرة للقلاية الهوائية MIJIA بسعة 4.5 لتر تجعلها مناسبة لإنتاج جميع أنواع الزبادي.

و تأتي مع العديد من الوصفات المعدة مسبقًا ويمكن طهيها بلمسة واحدة عبر شاشة اللمس الذكية. يمكن تشغيل الأداة بسهولة من قبل كبار السن وكذلك الأطفال. تدعم القلاية الهوائية الذكية أيضًا التحكم عبر التطبيق المصاحب والأوامر الصوتية باستخدام الذكاء الاصطناعي Xiao Ai.