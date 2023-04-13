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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

تسريبات تكشف عن هاتف شاومي القادم المنافس لـ iPhone

تسريبات تكشف عن هاتف
تسريبات تكشف عن هاتف شاومي القادم المنافس لـ iPhone

أكدت شركة شاومي Xiaomi الصينية الرائدة أنه سيتم إطلاق هاتف Xiaomi 13 Ultra ، ورغم ذلك كشفت التسريبات المختلفة عن مواصفات الهاتف المختلفة.

 

سيكون لدى Xiaomi 13 Ultra عدد 4 كاميرات ، واحدة أكثر من 12S Ultra و 13 Pro ، و تشير الشائعات إلى أنه سيكون إعدادًا رباعيًا بدقة 50 ميجابكسل.  لا توجد تفاصيل حول الوحدة الإضافية ، ولكن يمكننا التنبؤ بأنها ستكون عدسة تكبير متوسطة المدى لسد الفجوة بين العدسة الرئيسية بقياس 23 مليمتر والمنظار 75 مليمتر (هذه الأرقام مأخوذة من إعداد كاميرا 13 Pro).

 

من المتوقع أن يعمل الهاتف بواسطة معالج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 8 Gen 2 بالإضافة إلى بطارية تبلغ سعتها 4900 مللي أمبير في الساعة مع شحن سلكي بقوة 90 وات و 50 وات لاسلكي.  يجب أن يحتوي على شاشة نوع AMOLED منحنية بقياس 6.7 بوصة  120 هرتز.

 

سيكون هاتف Xiaomi 13 Ultra متاحًا عالميًا ، بينما لا توجد تفاصيل رسمية حول الأسعار حتى الآن ، بالطبع ، لكن التسريب أظهر سعرًا يبلغ 6300 يوان صيني للطراز الأساسي 8/256 جيجابايت و 6800 يوان صيني لإصدار 12/256 جيجابايت.  

 

ويبلغ سعر هاتف Xiaomi 13 Pro المكافئة 5400 يوان صيني و 5800 يوان صيني على التوالي.  الإصدار 8 / 256GB غير متوفر في أوروبا ، أما الإصدار 12 / 256GB 13 Pro فهو بسعر 1400 يورو.

Xiaomi Xiaomi 13 Ultra Xiaomi 13 PRO شاومي 12S Ultra

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