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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايل سامسونج للطبقة المتوسطة يمكنك شراؤه في رمضان

أفضل موبايل سامسونج
أفضل موبايل سامسونج للطبقة المتوسطة يمكنك شراؤه في رمضان

يعد أفضل هاتف لشركة  سامسونج Samsung  الكورية الجنوبية، هو هاتفها الاقتصادي الأحدث الـ Samsung Galaxy A13 لينضم إلى سلسلة الـ A الأشهر في مصر مع الاهتمام بالبطارية الكبيرة فدعونا نتعرف على المواصفات الكاملة لهاتف الـ Samsung Galaxy A13 .

 

تشمل مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A13، شاشة من نوع PLS TFT، يبلغ قياسها 6.6 بوصة، وبدقة عرض دقة عرضها 720 ×  1600 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 90 هرتز، ويتميز الهاتف بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار تبلغ أبعاده 164.5× 76.5 × 8.8 مليمتر، ويبلغ وزنه 195 جراماً.

 

ويتمتع هاتف سامسونج Galaxy A13، بكاميرا خلفية ثلاثية، الرئيسية منها تأتي بدقة 50 ميجابكسل، متصلة بعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، ومستشعر لتصوير العمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية مميزة بدقة 5 ميجابكسل.

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ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A13، بواسطة معالج ميدياتك من نوع Dimensity 700، والمطور بدقة تصنيع 7 نانومتر، والذي يقدم دعما لشبكات الجيل الخامس 5G، ويأتي مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD.

 

ويحتوي هاتف Galaxy A13، على بطارية بقوة 5000 مللى أمبير في الساعة، تدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 15 وات، وتشمل المميزات الأخرى في هاتف سامسونج منفذين لشرائح الاتصال، ومنفذ بقياس 3.5 مليمتر لسماعات الرأس، وماسح لبصمات الأصابع ومنفذ شحن من نوع USB -C.

 

يبلغ سعر هاتف سامسونج Galaxy A13 في السوق المصري حوالي 5000 جنيه مصري.

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