يمكنك الحصول على هاتف Honor 70 الرائع مع معالج Snapdragon 778G +، و كاميرا فائقة الاتساع فائقة الدقة بطارية عملاقة ،تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير مع شحن 66 وات. لاحظ أن جهاز Honor 70 يأتي بنصف مساحة التخزين بسعة 128 جيجا بايت.

فيوجد خصم على هاتف Honor 70 في موقع أمازون إنجلترا بقيمة 120 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 4600 جنيه مصري )، ليصل سعره بعد الخصم إلى 340 جنيه استرليني.

بمواصفات كاميرا خيالية.. خصم 4600 جنيه على موبايل Honor 70

مواصفات هاتف Honor 70

يأتي هاتف Honor 70، بشاشة كبيرة من نوع OLED، بقياس 6.67 بوصة وعمق ألون 10 بت، وبجودة عرض FHD +، بدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، كما تدعم تقنية HDR10 +.

يعمل هاتف Honor 70، بواسطة معالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 778G +، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

يقدم هاتف هونر Honor 70، كاميرا خلفية رئيسية بدقة 54 ميجابكسل، بمستشعر IMX800 من إنتاج شركة سوني، وكاميرا ultrawide بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة لمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

ويحتوي هاتف هونر Honor 70، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة ، التي تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات.