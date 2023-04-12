عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بمواصفات كاميرا خيالية.. خصم 4600 جنيه على موبايل Honor 70

بمواصفات كاميرا خيالية..خصم
بمواصفات كاميرا خيالية..خصم 4600 جنيه على موبايل Honor 70

يمكنك الحصول على هاتف Honor 70 الرائع مع معالج Snapdragon 778G +، و كاميرا فائقة الاتساع فائقة الدقة بطارية عملاقة ،تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير مع شحن 66 وات.  لاحظ أن جهاز Honor 70 يأتي بنصف مساحة التخزين بسعة 128 جيجا بايت.

 

فيوجد خصم على هاتف Honor 70 في موقع أمازون إنجلترا بقيمة 120 جنيه إسترليني (أي ما يعادل 4600 جنيه مصري )، ليصل سعره بعد الخصم إلى 340 جنيه استرليني.

بمواصفات كاميرا خيالية.. خصم 4600 جنيه على موبايل Honor 70

مواصفات هاتف Honor 70

 

يأتي هاتف Honor 70، بشاشة كبيرة من نوع OLED،  بقياس 6.67 بوصة  وعمق ألون 10 بت، وبجودة عرض FHD +، بدقة 1080 × 2400 بكسل، تدعم معدل تحديث يبلغ 120 هرتز، كما تدعم تقنية HDR10 +.

 

يعمل هاتف Honor 70، بواسطة معالج شركة كوالكوم الأمريكية من نوع Snapdragon 778G +، المطور بدقة تصنيع 6 نانومتر، مقترنا بذاكرة وصول عشوائي رام بسعة 8 أو 12 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 أو 256 أو 512 جيجابايت.

بسعر مفاجئ.. أرخص موبايل Infinix في مصر

شهر البركة.. موبايل جديد من سامسونج بـ 2700 جنيه فقط

يقدم هاتف هونر Honor 70، كاميرا خلفية رئيسية بدقة 54 ميجابكسل، بمستشعر IMX800 من إنتاج شركة سوني،  وكاميرا ultrawide بدقة 50 ميجابكسل، بالإضافة لمستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل، إلى جانب كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل لالتقاط صور السيلفي ومكالمات الفيديو.

 

ويحتوي هاتف هونر Honor 70، على بطارية كبيرة تبلغ سعتها 4800 مللي أمبير في الساعة ، التي تدعم الشحن السريع بقوة 66 وات.

Honor Honor 70 مواصفات هاتف Honor 70 هاتف Honor 70 هونر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

30 جنيهًا.. شعبة الذهب تحذّر من شائعات خطيرة تهدد سوق المعدن الأصفر

الدولار يصعد بقوة.. توقعات بتحرك الأخضر بعد صدور بيانات التضخم ونتائج الفيدرالي

جعفر العمدة الحلقة 21 قبل طرحها.. احتفال بخروج محمد رمضان ورعب عائلة فتح الله

بعد زيادة حافز إردب القمح.. الفلاحين: هدية السيسي لنا في عيد الفطر

حالة نادرة.. إيجابية فحص الحمل لرجل عربي في العقد الخامس من العمر

الزمالك اليوم.. مفاجأة بغرامة كهربا وبند غريب بعقد أوسوريو ومصير غامض لجمعة

بعد أمطار اليوم على القاهرة.. الأرصاد تحذر المواطنين: لسه بكره

مواعيد صرف معاشات شهر مايو 2023.. مصدر مسؤول يكشف عنها

موضوعات متعلقة

بسعر مفاجئ.. أرخص موبايل Infinix في مصر

أقل من 7500 جنيه.. موبايل جديد من OnePlus بكاميرا 108 ميجابكسل

طرق فعالة ستخلصك من إدمان الموبايل في العشر الأواخر من رمضان

شهر الخير.. خصم 50% على موبايل موتورولا ينافس سامسونج

كاميرا 50 ميجابكسل.. أحدث موبايل Oppo ينافس سامسونج

ميزة جديدة في واتساب لتفتح حسابك على هاتفين..الطريقة هنا

للطبقة المتوسطة.. موبايل Realme يكتسح الأسواق بمواصفات هائلة

أفضل التطبيقات لختم القرآن في العشر الأواخر من رمضان

ترشيحاتنا

تصور لوجه هيكل نزلة خاطر يثير الجدل.. ومتحف الحضارة يوضح

يتابع مباراة حرس الحدود من الاستاد.. خوان كارلوس يصل القاهرة استعدادا لقيادة الزمالك

بعد انتشاره بالأسواق.. تعرف على الفرق بين ورق التوت والعنب

تباين أداء أسواق المال العربية| البورصة المصرية تغلق على تراجع.. وانخفاض مؤشرات "الفلسطينية"

أحمد عبد الله لـ صدى البلد : مفيش ضرب حقيقي فى مسلسل جعفر العمدة .. اشتغلت على شخصية كارم فتح الله وقت طويل

مجلس الإمارات للمستثمرين لـ صدى البلد : أنشطتنا بمصر بلغت 28 مليار دولار

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

6 أيام| مفاجأة لموظفي القطاع العام والخاص عن إجازة عيد الفطر

زراير وسلاسل ذهبية.. 10تصميمات لـ بوركيني هادية غالب تثير السوشيال ميديا

الممنوعون من تناول الرنجة.. تحذير مهم للصحة بسبب الفسيخ

علامات بالفسيخ تؤكد أنه غير صالح للاستهلاك الآدمي | اعرف الفرق

فيديو

مصرع شخصين في انهيار مغارة بالمغرب | ما السبب؟

ضبط اسماك مملحة فاسدة| ازاي نكتشف الفسيخ والرنجة الغير صالحة للاستهلاك ؟

ابتعدوا عن أعمدة الإنارة.. تحذير عاجل ومهم من الأرصاد

رسميًا .. موعد انتقال إمام عاشور لـ الأهلي بعد توقيعه للأحمر "فيديوجراف"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: فساد المغتابون والنمامون وسيف القانون

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فوضى تعدد الزوجات

اﻟﻤﺰﻳﺪ