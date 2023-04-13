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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال الغندور يطالب بتدخل أبوريدة للعمل في لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى

صدى البلد

طلب جمال الغندور  رئيس لجنة الحكام الأسبق تدخل هانى أبوريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي لكرة القدم للعمل بلجنة الحكام فى الاتحاد الافريقى لكرة القدم .

وأوضح جمال الغندور خلال تصريحات إذاعية عبر الشباب والرياضة مع برنامج النجوم في رمضان مع الاعلامى محمد الليثي قائلا " انا على مدار مسيرتي لم اعمل فى الاتحاد الافريقى لكرة القدم و لم احاضر محاضرة واحدة فقط هناك " .

وأضاف " محمد فضل و عمرو الجنايني لم يتدخلا فى عمل لجنة الحكام اثناء تواجدى " .

واختتم جمال الغندور تصريحاته : " عدم الاتفاق فى بعض الامور سبب رحيلى عن لجنة الحكام و أزمة الكورونا " .

لجنة الحكام هاني أبوريدة الاتحاد الافريقي جمال الغندور

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جمال الغندور يطالب بتدخل أبوريدة للعمل في لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقى

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