الحوار هو الحل..بكين تطالب الجميع ببذل الجهد لإنهاء الأزمة الأوكرانية

قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس، إن بكين ستواصل لعب دور بناء لإعادة استئناف المفاوضات السياسية بأوكرانيا.

وأكدت الصين، أنه على كل الأطراف السعي لخلق ظروف لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

وقالت المفوضية الأوروبية، إن الرئيس الصيني شي جين بينج قال إنه مستعد للحديث مع الرئيس الأوكراني زيلينسكي عندما تكون الظروف المناسبة.

وأكد الرئيس الصيني شي جين بينج في وقت سابق، أن بكين تأمل أن تنتقل العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى مرحلة عملية وإيجابية.

وأضاف شي جين بينج، أن الأولوية القصوى لبكين هي التشجيع على إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وأوضح الرئيس الصيني أن سياسة بكين بشأن أوكرانيا تقوم على تعزيز السلام والحوار.

ومن جانبها اتهمت الخارجية الصينية الناتو والولايات المتحدة الأمريكية بأنهما سبب الحرب الأوكرانية.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الصينية ماو نينج، إنه فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، تمسكت الصين دائمًا بموقف موضوعي وعادل، داعية للتسوية السياسية للأزمة ومحادثات سلام، وقد نالت دعم معظم دول المجتمع الدولي.