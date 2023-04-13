ورش فنية متعددة احتفالا بأعياد الربيع في ثقافة الأقصر

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "الحوار فى البناء القصصي" تناول خلالها عمرو عبد الصبور طبيعة الحوار وطريقة تقديم الحوار والحبكة من خلال الحوار، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "تأملات في آيات الصيام" أوضح محمد عبد النبي أنه فرض الله سبحانه وتعالى الصيام على المسلمين والتقوى لله تعالى هي الغاية العظمي من الصيام وحسن الجوار.

قدمت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "ذم الإسراف والتبذير" أوضح بدوي عبدالعظيم تعريف مفهوم الإسراف والتبذير وذم الإسراف والتبذير في القرآن الكريم والسنة النبوية والآثار المترتبة عليه، وأسبابه الجهل، السعة بعد الضيق، مصاحبة المسرفين، بجانب ذلك أعدت المكتبة ورشة قراءة كتاب "الهدهد يتكلم ويجادل" تأليف محمود عدلي الشريف تحدثت خلالها فاطمة محمد حسن عن بعض الحيوانات التي تحدثت وتكلمت في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية مثل"الهدهد، الغراب، الطير، الجمل، الذئب" والهدهد كان سببا في دخول ملكة سبأ في الإسلام مع سليمان لله رب العالمين، وورشة قراءة كتاب"سليمان وبلقيس" تأليف د. محمد برانق تحدثت فاطمة محمد حسن عن كيفية اسلام بلقيس مع سليمان وحديث الهدهد عن بلقيس ملكة سبأ وعرشها العظيم.

نظم قصر ثقافة الأقصر العديد من المحاضرات الثقافية الأولى محاضرة بعنوان "الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو" تناولت خلالها الواعظة الدكتورة سمر محمد حساني واعظة بالأزهر الشريف وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر معايير اختيار الصديق الصالح والابتعاد عن الصديق كثير المشاكل ويساعد على الفساد، الثانية محاضرة بعنوان "رمضان شهر القرآن" تحدث فضيلة الشيخ مصطفى كامل عبد القادر إبراهيم واعظ بالأزهر الشريف عن فضل القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل القرآن الكريم وكيف نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثالثة محاضرة بعنوان"صوموا تصحوا" أوضح شعبان شلبى أن المعدة بيت الداء ثلث لطعامك وثلث للماء وثلث لنفسك وعند الجوع المعدة تتغذا على نفايات الجسم، بجانب ذلك أعد عرض إنشاد ديني للمنشد يحيى بحر قصيدة بعنوان"يا نور عالين من أزل إلى أبد"، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة بعنوان"دنيا الربيع" تنفيذ رنا محمد حسن، وورشة فنية بعنوان"ألوان الربيع" نفذتها نفيسة عبد الرحيم، ورشة" خيامية" تنفيذ نرمين سمير نجيب، وورشة فنية بعنوان"رمضان كريم" تنفيذ هبة محمد، ورشة"فانوس من الخرز" نفذتها أنوار أيمن.

عقد بقصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "كيفية التعامل فى المدارس مع الأطفال المدمجة" تحدثت نوال عبدالنعيم عن دمج ذوى الإحتياجات الخاصة فى المدارس ووضع الدستور نسب وقوانين لدمج الأطفال اكتساب الأطفال ذوى الهمم مهارات وخبرات من الأطفال بالمدارس، كما أعدت ورشة حكاية قصة "عقوق الوالدين" للمؤلف عبدالرؤف البهنساوى سردتها هيام أحمد، بجانب ذلك أعد دوري ثقافى للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة أدارته وفاء أبوالعلمين، ونفذت ورشة صلصال عمل فانوس نفذتها شيماء عبدالواجد، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة فنون تشكيلية رسم حر أدارها فيصل عبد العزيز.

يذكر أن الفعاليات المقدمة تأتى ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.