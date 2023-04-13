عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ورش فنية متعددة احتفالا بأعياد الربيع في ثقافة الأقصر

صدى البلد

تنظم ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنسانى والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة.

 

عقدت مكتبة الطفل والشباب بالرياينة محاضرة بعنوان "الحوار فى البناء القصصي" تناول خلالها عمرو عبد الصبور طبيعة الحوار وطريقة تقديم الحوار والحبكة من خلال الحوار، بجانب ذلك عقد قصر ثقافة حاجر العديسات محاضرة بعنوان "تأملات في آيات الصيام" أوضح محمد عبد النبي أنه فرض الله سبحانه وتعالى الصيام على المسلمين والتقوى لله تعالى هي الغاية العظمي من الصيام وحسن الجوار.

 

رئيس مدينة الأقصر يقود حملة لتحقيق الانضباط بشوارع المدينة

بتوجيهات من المحافظ.. حملة مرافق وإشغالات مكبرة بمدينة الأقصر

قدمت مكتبة الكيمان الثقافية محاضرة بعنوان "ذم الإسراف والتبذير" أوضح بدوي عبدالعظيم تعريف مفهوم الإسراف والتبذير وذم الإسراف والتبذير في القرآن الكريم والسنة النبوية والآثار المترتبة عليه، وأسبابه الجهل، السعة بعد الضيق، مصاحبة المسرفين، بجانب ذلك أعدت المكتبة ورشة قراءة كتاب "الهدهد يتكلم ويجادل" تأليف محمود عدلي الشريف تحدثت خلالها فاطمة محمد حسن عن بعض الحيوانات التي تحدثت وتكلمت في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية مثل"الهدهد، الغراب، الطير، الجمل، الذئب" والهدهد كان سببا في دخول ملكة سبأ في الإسلام مع سليمان لله رب العالمين، وورشة قراءة كتاب"سليمان وبلقيس" تأليف د. محمد برانق تحدثت فاطمة محمد حسن عن كيفية اسلام بلقيس مع سليمان وحديث الهدهد عن بلقيس ملكة سبأ وعرشها العظيم.

 

نظم قصر ثقافة الأقصر العديد من المحاضرات الثقافية الأولى محاضرة بعنوان "الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو" تناولت خلالها الواعظة الدكتورة سمر محمد حساني واعظة بالأزهر الشريف وعضو المنظمة العالمية لخريجي الأزهر معايير اختيار الصديق الصالح والابتعاد عن الصديق كثير المشاكل ويساعد على الفساد، الثانية محاضرة بعنوان "رمضان شهر القرآن" تحدث فضيلة الشيخ مصطفى كامل عبد القادر إبراهيم واعظ بالأزهر الشريف عن فضل القرآن الكريم وحديث النبي صلى الله عليه وسلم عن فضل القرآن الكريم وكيف نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثالثة محاضرة بعنوان"صوموا تصحوا" أوضح شعبان شلبى أن المعدة بيت الداء ثلث لطعامك وثلث للماء وثلث لنفسك وعند الجوع المعدة تتغذا على نفايات الجسم، بجانب ذلك أعد عرض إنشاد ديني للمنشد يحيى بحر قصيدة بعنوان"يا نور عالين من أزل إلى أبد"، بالإضافة إلى ذلك نفذت ورشة بعنوان"دنيا الربيع" تنفيذ رنا محمد حسن، وورشة فنية بعنوان"ألوان الربيع" نفذتها نفيسة عبد الرحيم، ورشة" خيامية" تنفيذ نرمين سمير نجيب، وورشة فنية بعنوان"رمضان كريم" تنفيذ هبة محمد، ورشة"فانوس من الخرز" نفذتها أنوار أيمن.

 

عقد بقصر ثقافة الطفل محاضرة بعنوان "كيفية التعامل فى المدارس مع الأطفال المدمجة" تحدثت نوال عبدالنعيم عن دمج ذوى الإحتياجات الخاصة فى المدارس ووضع الدستور نسب وقوانين لدمج الأطفال اكتساب الأطفال ذوى الهمم مهارات وخبرات من الأطفال بالمدارس، كما أعدت ورشة حكاية قصة "عقوق الوالدين" للمؤلف عبدالرؤف البهنساوى سردتها هيام أحمد، بجانب ذلك أعد دوري ثقافى للأطفال أسئلة فى المعلومات العامة أدارته وفاء أبوالعلمين، ونفذت ورشة صلصال عمل فانوس نفذتها شيماء عبدالواجد، وكذلك نفذت مكتبة الطفل والشباب بالحلة ورشة فنون تشكيلية رسم حر أدارها فيصل عبد العزيز.

 

يذكر أن الفعاليات المقدمة تأتى ضمن الأنشطة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر.

الأقصر قصور الثقافة ثقافة الاقصر الثقافة مكتبة الطفل ألوان الربيع قصر ثقافة حاجر العديسات ثقافة الطفل مكتبة الكيمان الثقافية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لمدة عام وتصرف العائد شهريا.. ماذا تعرف عن شهادة إدخار البنك الأهلي الجديدة؟

المادة 24 أنصفته.. فيفا يصدم نادى الزمالك في أزمة غرامة كهربا

تقرير المراقب يحسمها.. ننشر عقوبات الكاف بشأن مباراة الأهلي والهلال

سعر الذهب اليوم الخميس 13-4-2023

انخفاض شديد.. الدولار الأمريكي يتلقي ضربة قوية عالميا ويسجل أدني مستوي في عام

أخبار الأهلي.. كهربا يصدم الزمالك..ولغز حكم الرجاء وموعد انتقال عبدالقادر لـ سيسكا

تصرف اليوم ولمدة 5 أيام.. الحكومة تعلن عن هدية للمواطنين قبل العيد

بيان عاجل من الخارجية الروسية بشأن رغبة تونس للإنضمام إلى بريكس

ترشيحاتنا

30 دقيقة.. ناصر منسي يتقدم للزمالك أمام حرس الحدود

مانشستر يونايتد يتقدم على إشبيلية بثنائية سابيتزر في الدوري الأوروبي

الأهلي يختار 30 لاعبا من دورة المرج للاختبار بقطاع الناشئين

قرار عاجل من أردوغان بعد كارثة الزلزال في تركيا

حرب الحلقة 2.. أحمد السقا يستعد لتصنيع 100 صاروخ لمهاجمة الجيش والشرطة

رئيس التعاون الإسلامي يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أجملهن ليلى علوي وياسمين صبري .. شاهد فنانات بالنقاب أشعلن السوشيال ميديا

علامة خطيرة في ساقيك تكشف عن الكوليسترول.. لا تتجاهلها

مكون طبيعي يعالج آلام والتهاب المفاصل

بعد ظهورها مع رامز جلال.. إطلالات أثارت الجدل لـ غادة إبراهيم

فيديو

إوعي تعملي كدة.. رد فعل مفاجئ من زوج جوري بكر على دور وداد في جعفر العمدة “فيديوجراف”

رغم نفي اللاعب .. 6 دلائل تؤكد قرب انضمام إمام عاشور للأهلي "فيديوجراف"

بعد ظلم صاحب العمل له استغل الفرصة .. شاهد ماذا فعل شاب أمام الكعبة

تسريبات الحلقة 22.. أحداث ساخنة في مسلسل “جعفر العمدة” بعد ظهور بلال شامة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: «النقشبندي».. الصوت الذي نقش حب الله في القلوب

خالد جمال

دياب ومها نصار ونهى عابدين.. خالد جمال يكتب عن منى زكي والذين معها "تحت الوصاية"

د. محمود الهواري

د. محمود الهواري يكتب: أنوار الفاتحة (8) إياك نعبد

د. صفوت عمارة

صفوت عمارة يكتب: هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان

عمر الأحمد

عمر الأحمد يكتب: هل ترامب مُحارَب؟!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الصراع الأمريكاني على كرسي الرئاسة

مجدي أبوزيد

مجدي أبو زيد يكتب: التعليم شريك أساسي في التنمية الشاملة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: الأقصى والغطرسة الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ