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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

بث مباشر .. شعائر صلاتي العشاء والتراويح من مسجد الإمام الحسين

مسجد الإمام الحسين
مسجد الإمام الحسين

يقدم موقع صدى البلد بثا مباشرا، لشعائر صلاتي العشاء والتراويح من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه، في الليلة 23 من شهر رمضان المعظم. 

مسجد الإمام الحسين

الأوقاف في عهد الرئيس السيسي

 
حققت وزارة الأوقاف في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية إنجازات كبيرة في شتى مسئولياتها الدعوية والاجتماعية والتنموية، والتي تأتي في إطار الفلسفة العامة لبناء مصر الجديدة التي تبناها سيادة الرئيس لبناء الإنسان المصري والدولة المصرية الحديثة، ومن أهم هذه الإنجازات :
(1)
تحسين الأحوال المالية والمعيشية للأئمة
بزيادات تتراوح ما بين (4833) و (6257) جنيهًا
(2)
إحكام السيطرة على المساجد 
وضبط شئونها وغل يد المتطرفين عنها

(3)
تكثيف الأنشطة الدعوية في المساجد 
واستحداث أنشطة جديدة منها
مجالس الإفتاء للأئمة والواعظات ومقارئ الجمهور والبرنامج الصيفي للطفل
(4)
أكثر من 10,4 مليار جنيه لعمارة بيوت الله (عز وجل)
إحلالا وتجديدًا وصيانة وتطويرًا لأكثر من (10172) مسجدًا 
افتتاح أكثر من (3684) مسجدًا في عامين (من سبتمبر 2020م حتى مارس 2023م) 
(5)
أكثر من 2,466 مليار جنيه في البر وخدمة المجتمع 
منها : 
(200) مليون جنيه لدعم العملية التعليمية وبناء المدارس الجديدة
و(90) مليون جنيه لذوي الاحتياجات الخاصة
(6)
(419) مؤلفًا ومترجمًا لنشر الفكر الوسطي المستنير 
من أهمها سلسلة "رؤية" للفكر المستنير و"رؤية" للنشء و"رؤية" المترجمة
وإصدار أول ترجمة مصرية لمعاني القرآن الكريم بأربع لغات الأردية واليونانية والهوسا والعبرية
(7)
أكثر من 2,1 مليار جنيه صافي إيرادات وأرباح هيئة الأوقاف المصرية لأول مرة منذ إنشائها
وأعلى إيراد شهري للهيئة في تاريخها في مارس 2023م 
(8)
أعظم أطلس وقفي في العالم
إصدار أهم وأوسع وأعظم أطلس وقفي في العالم في (92) مجلدًا لتوثيق أعيان الوقف
(9)
تشييد (17055) وحدة سكنية وإدارية بتكلفة زادت على ملياري جنيه 
منها (14702) وحدة إسكان اجتماعي وعدد من المدن الحرفية والأسواق الحضارية 
من أهمها مدينة الحرفيين بالغردقة وسوق الخميس بالمطرية
(10)
إيفاد وإعارة (1738) إمامًا وقارئا 
وحصول الجامعة المصرية للثقافة الإسلامية بكازاخستان على المركز الأول 
بين جميع الجامعات الكازاخية في مجال الدراسات الدينية 
وتطوير المركز الثقافي المصري التابع للأوقاف بدولة تنزانيا
(11)
(11) مؤتمرًا دوليًّا و (8) مسابقات عالمية 
لتعزيز دور مصر الريادي في نشر الخطاب الوسطي المستنير 
(12)
(7107) منحة دراسية للطلاب الوافدين من مختلف دول العالم
(13)
افتتاح أهم صرح عالمي لتدريب الأئمة والواعظات 
أكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين


(14)
أكثر من ( 5800 ) إمام وإداري على طريق البحث العلمي بالدراسات العليا
وحصول أكثر من (1646) إمامًا وواعظة وإداريًّا على رخصة الحاسب الدولية من أكاديمية الأوقاف الدولية
(15)
التنوع في مجالات التدريب النوعي التراكمي المستمر لتشمل مجالات :
(العلوم الشرعية - اللغة العربية - علم النفس والاجتماع - التحديات المعاصرة وحروب الجيل الرابع - برامج الحاسب الآلي المتقدمة - اللغات الأجنبية)
(16)
إهداء أكثر من (882) ألف كتاب لمختلف دول العالم 
من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
(17)
تعيين (3011) إمامًا و (4258) عاملا و (138) فني وأخصائي تمريض (ممرضات)
والإعلان عن 2000 وظيفة إمام وخطيب و2000 وظيفة عامل بنظام التعاقد 
وتوفير آلاف فرص عمل بمشروعات هيئة الأوقاف
(18)
إنفاق أكثر من (149) مليون جنيه في مجال الرعاية الصحية وتطوير مستشفى الدعاة
(19)
توزيع (6970) طن لحوم أضاحي على (6,970) مليون أسرة من الأسر الأولى بالرعاية
بإجمالي مبلغ (689,528,359) جنيهًا
وتوزيع (1178) طن لحوم إطعام على (1,178) ألف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية 
بإجمالي مبلغ (37936924) جنيه
(20)
التمكين للمرأة واعظة وقيادية بالأوقاف
(21)
التمكين للشباب في العمل القيادي والدعوي بالوزارة
 

التراويح صلاتي العشاء والتراويح مسجد الإمام الحسين الليلة 23 من شهر رمضان الأوقاف في عهد الرئيس السيسي وزارة الأوقاف

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