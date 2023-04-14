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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

حفاظا على الأرواح .. سكان منطقة كفر حمزة بالخانكة يطالبون بإنشاء مطبات صناعية

صدى البلد

ناشد المواطن كميل رفعت ، المقيم في منطقة كفر حمزة- التابع لمركز الخانكة – بمحافظة القليوبية ، في رسالة لخدمة القرّاء “ بين الناس ”  التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، المسئولين بإنشاء مطبات صناعية بطريق ترعة الإسماعيلية للحد من سير السيارات بسرعة جنونية، ما يؤدي إلى وقوع الكثير من الحوادث.

ويقول في رسالته : "نعانى نحن  منطقة كفر حمزة- التابع لمركز الخانكة – بمحافظة القليوبية أشد المعاناة بسبب عدم وجود إشارات أو مطب صناعى يبطئ سرعة العربيات السريعة التي تتسابق فيه وبسرعة فوق الوصف، وبناخد وقت عشان نعدي وللأسف الطريق دا الناس بتعدي من عليه في الاتجاهين وفيه كبار سن وأطفال ومعاقين".

وأضاف: “نطالب بالموافقة على إنشاء مطب صناعي بالمواصفات القانونية بطريق ترعة الإسماعيلية ، خوفًا على أرواح المواطنين والأطفال للحد من سير السيارات بسرعة جنونية التى تؤدى لوقوع الكثير من الحوادث، رحمة بكبار السن والأطفال المترددين على هذا الطريق الرئيسي وحفاظا على أرواح المواطنين الأبرياء".   

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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة بين الناس حرصا منا على التواصل مع القارئ وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

 

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

إنشاء مطب صناعى مركز الخانكة مطبات صناعية للحد من الحوادث

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