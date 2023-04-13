مانشستر يونايتد يتقدم على إشبيلية بثنائية سابيتزر في الدوري الأوروبي

تقدم مانشستر يونايتد على ضيفه إشبيلية الإسباني بهدفين دون مقابل في الشوط الأول من المباراة التي تجمعهما في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

هدف مانشستر يونايتد الأول جاء عن طريق النمساوي مارسيل سابيتزر في الدقيقة 15.

وعاد سابيتزر ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بثنائية.

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا - رافاييل فاران - ليساندرو مارتينيز - تيريل مالاسيا

خط الوسط: كاسيميرو - مارسيل سابيتزر - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - جادون سانشو - أنتوني مارسيال