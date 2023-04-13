مانشستر يونايتد يسقط بفخ التعادل أمام إشبيلية في الدوري الأوروبي

سقط فريق مانشستر يونايتد في فخ التعادل الإيجابي أمام إشبيلية بهدفين لمثلهما في ذهاب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

هدف مانشستر يونايتد الأول جاء عن طريق النمساوي مارسيل سابيتزر في الدقيقة 15.

وعاد سابيتزر ليسجل الهدف الثاني له ولفريقه في الدقيقة 21، لينتهي الشوط الأول بتقدم فريقه بثنائية.

وسجل تيريل مالاسيا ظهير مانشستر يونايتد، الهدف الأول لـ إشبيلية في الدقيقة 84، بالخطأ في مرماه.

وعادل هاري ماجواير مدافع مانشستر يونايتد، النتيجة لإشبيلية تسجيله الهدف الثاني في الدقيقة 92، بالخطأ في مرماه أيضًا.

وتُقام مباراة الإياب، يوم الخميس المقبل، على ملعب فريق إشبيلية.

تشكيل مانشستر يونايتد

وضم تشكيل مانشستر يونايتد كلا من:

في حراسة المرمى: ديفيد دي خيا

خط الدفاع: وان بيساكا - رافاييل فاران - ليساندرو مارتينيز - تيريل مالاسيا

خط الوسط: كاسيميرو - مارسيل سابيتزر - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: أنتوني - جادون سانشو - أنتوني مارسيال