الزمالك يهزم حرس الحدود 3-0 ويستمر في المركز الرابع

انتهت أحداث مباراة الزمالك وحرس الحدود بفوز الأبيض بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب استاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل المباراة

سجل ناصر منسي هدف الزمالك الأول في الدقيقة 14 من عمر المباراة من مقصية رائعة سكنت شباك حرس الحدود.

حاول حرس الحدود ادراك التعادل في أكثر من كرة ولكن لم يتمكن من تحقيق هدف يعود به للمباراة.

وفي الدقيقة 47 من عمر المباراة سجل حسام عبد المجيد لاعب الزمالك الهدف الثاني لفريقه في مرمى حرس الحدود.

استطاع أحمد بلحاج افتتاح سجل أهدافه مع الزمالك بتسجيل هدف الأبيض الثالث في الدقيقة 91 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد الزمالك للنقطة 39 ويحتل المركز الرابع، بينما يتجمد رصيد حرس الحدود عند النقطة 16 متذيلا جدول الدوري.

وضم تشكيل الزمالك كلا من:

حراسة المرمى : محمد صبحي

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - محمود حمدي " الونش" - حسام عبد المجيد - أحمد فتوح.

خط الوسط: محمد عبد الغني - نبيل عماد دونجا - إبراهيما نداي.

خط الهجوم : أحمد سيد "زيزو" - ناصر منسي - مصطفى شلبي.

وهتواجد على مقاعد البدلاء كل من، محمد عواد ومصطفى الزناري وحاتم سكر وعبد الله محمد وسيد عبد الله "نيمار" وسيف جعفر ويوسف أسامة نبيه وأحمد بلحاج وسيف الجزيري.