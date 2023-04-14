سفير كندا بالقاهرة : أرغب في اكتشاف كل أنواع الطعام المصري من الإسكندرية إلى الأقصر

استضاف الإعلامي شريف عامر، خلال تقديمه برنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، سفيري كندا وكوريا الجنوبية، للتحدث عن الأجواء والطقوس الرمضانية في مصر.

قال السفير لويس دوما، سفير كندا في مصر،: "ركوب الدراجات شغف كبير بالنسبة لي"، متابعا: "حينما كنت في كندا كنت أذهب لعملي بالدراجة لأنها بالنسبة لي شغف كبير".

وأضاف سفير كندا في مصر،: "كنت في مصر في التسعينات وأرى الآن الفرق بشكل واضح من حيث التطور والتقدم في مختلف المجالات".

واسترسل السفير لويس دوما، سفير كندا في مصر،: "أرغب في اكتشاف كل أنواع الطعام المصري من الإسكندرية إلى الأقصر"، مشيرا: ""الشعب المصري يتميز بالكرم والعطف خاصة في الأوقات الصعبة".